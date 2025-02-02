Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε σορός σε εγκαταλελειμμένο σπίτι

Σορός ενός άνδρα βρέθηκε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην περιοχή της Άνω Πόλης, στη Θεσσαλονίκη.

Ο άνδρας είναι πολωνικής καταγωγής, διέμενε στην εγκαταλελειμμένη οικία μαζί με μια γυναίκα, χωρίς ακόμη να έχει διευκρινιστεί η σχέση τους, ενώ η γυναίκα, επίσης πολωνικής καταγωγής είναι αυτή την ώρα στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου, όπου δίνει κατάθεση.

Όπως λένε περίοικοι, τουλάχιστον εδώ και δύο μήνες, δεν είχαν δει τον άνδρα και όταν ρωτούσαν τη γυναίκα γι’ αυτόν, έλεγε ότι είναι άρρωστος.

Από την έντονη δυσοσμία, αναγκάστηκαν να ενημερώσουν τις αρχές και εντοπίστηκε η σορός του άνδρα τυλιγμένη σε ένα πάπλωμα, στο εγκαταλελειμμένο σπίτι. Στο σημείο βρέθηκε και ιατροδικαστής.

ΕΡΤ

