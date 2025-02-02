Σε επιφυλακή βρίσκεται η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) Νοτίου Αιγαίου λόγω της έντονης σεισμικής δραστηριότητας που καταγράφεται στα ανοιχτά της Σαντορίνης.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, χθες μετέβησαν αεροπορικώς στη Σαντορίνη μια ομάδα της 1ης Ε.Μ.Α.Κ. με διασωστικό σκύλο και δύο ομάδες της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. ενώ σήμερα έφτασε ομάδα χειριστών drones με τον εξοπλισμό τους, καθώς και εναέριοι διασώστες.

Ειδικότερα, λόγω της αυξημένης σεισμικής δραστηριότητας στη θαλάσσια στην περιοχή της Ανύδρου, μεταξύ Θήρας και Αμοργού, το Πυροσβεστικό Σώμα έχει προχωρήσει στις κάτωθι ενέργειες:

1. Έχει τεθεί σε γενική επιφυλακή η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση (ΠΕΠΥΔ) Νοτίου Αιγαίου. Ο Περιφερειακός Διοικητής έχει μεταβεί ως επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων στη Θήρα.

2. Χθες μετέβησαν αεροπορικώς στη Σαντορίνη με έκτακτη πτήση (ATR) μια ομάδα ΕΜΑΚ με διασωστικό σκύλο και δύο ομάδες ΕΜΟΔΕ.

3. Σήμερα έφτασε στη Σαντορίνη ελικόπτερο Bell ομάδα χειριστών drones με τον εξοπλισμό τους, καθώς και εναέριοι διασώστες.

Πηγή: skai.gr

