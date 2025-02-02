Λογαριασμός
Βρετανία: Ταξιδιωτική οδηγία από το υπουργείο Εξωτερικών για τους σεισμούς στη Σαντορίνη

Οι ελληνικές Αρχές εξέδωσαν συμβουλές για τη Σαντορίνη (Θήρα) και την Αμοργό, μετά την αυξημένη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή, επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Βρετανικού ΥΠΕΞ

Σαντορίνη

Με αφορμή την έντονη σεισμική δραστηριότητα στη Σαντορίνη και την Αμοργό, το υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «οι ελληνικές Αρχές εξέδωσαν συμβουλές για τη Σαντορίνη (Θήρα) και την Αμοργό, μετά την αυξημένη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή. Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2025, ενώ συνίσταται στους πολίτες να μην παρευρίσκονται σε μεγάλες συγκεντρώσεις σε κλειστούς χώρους και να αποφεύγουν τα λιμάνια του Αμμουδίου και του Παλαιού Λιμένα (Παλαιός Λιμένας) στην περιοχή των Φηρών».

TAGS: Βρετανία Σεισμοί Σαντορίνη
