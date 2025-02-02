Με αφορμή την έντονη σεισμική δραστηριότητα στη Σαντορίνη και την Αμοργό, το υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «οι ελληνικές Αρχές εξέδωσαν συμβουλές για τη Σαντορίνη (Θήρα) και την Αμοργό, μετά την αυξημένη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή. Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2025, ενώ συνίσταται στους πολίτες να μην παρευρίσκονται σε μεγάλες συγκεντρώσεις σε κλειστούς χώρους και να αποφεύγουν τα λιμάνια του Αμμουδίου και του Παλαιού Λιμένα (Παλαιός Λιμένας) στην περιοχή των Φηρών».

#Greece Greek authorities advice for Santorini (Thira) and Amorgos, following increased seismic activity. Schools closed on 3 Feb and advice to avoid large indoor gatherings and ports of Amoudi and Old Port (Paleos Limenas) in the area of Fira. https://t.co/tyZ679oyCf pic.twitter.com/lEDJNgQ8kV — FCDO Travel Advice (@FCDOtravelGovUK) February 1, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.