Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκαν αγριογούρουνα στα Διαβατά

Αγριογούρουνα εθεάθησαν το απόγευμα της Τετάρτης στα Διαβατά και κινητοποιήθηκε η Πολιτική Προστασία του δήμου Δέλτα.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Βερβίτης σε συνεργασία με τη δήμαρχο Γερακίνα Μπισμπινά ήρθαν σε επικοινωνία με το Αστυνομικό Τμήμα της Σίνδου με τους αστυνομικούς να καταφέρνουν να εντοπίσουν τα αγριογούρουνα σε σημείο των Διαβατών κοντά στην παλαιά Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Κιλκίς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου, «ειδοποιήθηκε το Δασαρχείο το οποίο και απέστειλε όχημα και προσωπικό για να χειριστεί την συγκεκριμένη κατάσταση και να μην κινδυνεύσει κανένας πολίτης».

«Σε κάθε περίπτωση αν επαναληφθεί αντίστοιχο φαινόμενο, οι πολίτες θα πρέπει να επικοινωνούν με την Αστυνομία ή με την Αντιδημαρχία Πολιτικής Προστασίας και να λαμβάνουν μέτρα ατομικής προστασίας έως οι αρμόδιες υπηρεσίες επιληφθούν του θέματος», καταλήγει η ανακοίνωση του δήμου Δέλτα.

Πηγή: skai.gr

