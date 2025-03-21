Ο Εμράχ Ερντογάν, γνωστός καρδιολόγος στην Κωνσταντινούπολη, έσωσε τη ζωή Αμερικανού τουρίστα, ο οποίος υπέστη ανακοπή στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης.

Ο Τούρκος γιατρός, μαζί με τους συναδέρφους του Ταρίκ Κιβράκ και Χαλίλ Ατάς από την Κωνσταντινούπολη, καθώς και άλλους δύο καρδιολόγους από τα ανατολικά της γειτονικής χώρας βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, όπου και εκπαιδεύονται από τον καθηγητή Καρδιολογίας, Γιώργο Γιαννακούλα, πάνω στην πνευμονική υπέρταση στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Την περασμένη Τρίτη φτάνοντας στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» και καθώς επιβιβαζόταν στο λεωφορείο που θα τους μετέφερε στην αίθουσα αφίξεων, άκουσαν μία γυναίκα να καλεί σε βοήθεια.

Όπως περιέγραψε στη Voria.gr ο καθηγητής Γιώργος Γιαννακούλας, «άμεσα ο γιατρός Εμράχ Ερντογάν έτρεξε κοντά της και είδε έναν άντρα πεσμένο στο δάπεδο, χωρίς σφυγμό. Σχεδόν αμέσως έτρεξαν και οι συνάδερφοί του Κιβράκ και Ατάς και ξεκίνησαν τη διαδικασία της καρδιονπευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ). Για την ανάταξη του ασθενή χρησιμοποιήθηκε ο απινιδωτής που υπήρχε στο αεροσκάφος της Turkish Airlines».

Ο 50χρονος Αμερικανός ανέκτησε τις αισθήσεις του και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, χωρίς ωστόσο να είναι διασωληνωμένος και η κατάσταση της υγείας του εξελίσσεται ομαλά.

