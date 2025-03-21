Λογαριασμός
Βίντεο ντοκουμέντα από τη στιγμή που μεθυσμένη οδηγός περνάει με «κόκκινο» και καρφώνεται σε φορτηγό, στη Θεσσαλονίκη

Από τη σφοδρή σύγκρουση, το τρέιλερ του αγροτικού εκσφενδονίστηκε στη μέση του δρόμου 

τροχαίο

Δύο βίντεο ντοκουμέντα από τη στιγμή που 38χρονη οδηγός παραβιάζει τον κόκκινο σηματοδότη, λίγο πριν συγκρουστεί με αγροτικό όχημα τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη, εξασφάλισε ο ΣΚΑΪ.

Δείτε τα βίντεο:

Στις 4:30 πμ στη συμβολή της Μπότσαρη με τη Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας, ΙΧ, στο οποίο επέβαιναν δύο γυναίκες από την Ουκρανία, συγκρούστηκε με μεγάλη ταχύτητα με αγροτικό όχημα, μετέφερε τρέιλερ.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, το τρέιλερ του αγροτικού εκσφενδονίστηκε στη μέση του δρόμου, ενώ η 31χρονη συνοδηγός τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Παπανικολάου».

Η 38χρονη Ουκρανή οδηγός, η οποία δεν είχε δίπλωμα, συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Σε βάρος της σχηματίσθηκε δικογραφία για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης καθώς αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ.

