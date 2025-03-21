Τέσσερις άνδρες, λάτρεις του νερού, ξεκίνησαν νωρίς το πρωί από την ακτή Θερμαϊκού, στην περιοχή της Περαίας, μ’ ένα sup και ένα φουσκωτό για τα Χανιά, έχοντας ως στόχο να ευαισθητοποιήσουν και να συγκεντρώσουν χρήματα τα οποία θα δοθούν σε συλλόγους παιδιών και ενηλίκων που δίνουν μάχη με τον καρκίνο

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κ. Κλεινάκης αποφασίζει να διανύσει τόσο μεγάλη διαδρομή μέσα στη θάλασσα. Ήταν ο ίδιος που τον Απρίλιο του 2022 είχε κάνει τον γύρο της Κρήτης, μια απόσταση περίπου 650 χλμ. κωπηλατώντας για δεκαπέντε ημέρες. Αυτή τη φορά, επέλεξε να «ενώσει» την Ελλάδα, από τον Βορρά έως το Νότο, για την προώθηση της πρόληψης του καρκίνου αλλά και τη συγκέντρωση χρημάτων για την υποστήριξη των μη κερδοσκοπικών οργανισμών του «Make A Wish Ελλάδος» και του συλλόγου Εθελοντικής Προσφοράς και Στήριξης «Ορίζοντας».

Η τωρινή διαδρομή, από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Κρήτη, θα «σπάσει» σε κομμάτια, σε νοητές ευθείες και επιδίωξη του Χανιώτη αθλητή και των συνεργατών του είναι καθημερινά να εκτελούνται από 40 έως 60 χλμ. ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. «Υπολογίζουμε πως θα φτάσουμε στην Κρήτη σε περίπου 20 ημέρες. Η κωπηλασία θα γίνεται μόνο μέρα και μόνο όταν έχει καλό καιρό. Προέχει η ασφάλεια», δήλωσε στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο καπετάνιος του σκάφους κ. Νικολόπουλος.

«Θέλουμε να ενώσουμε την Ελλάδα. Είμαι υπερήφανος που ξεκινήσαμε αυτό το εγχείρημα και είμαι σίγουρος πως θα το καταφέρουμε», ανέφερε από την πλευρά του στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο αθλητής sup, κ. Κλεινάκης, μέλος του Αθλητικού Συλλόγου Όρθιας Σανιδοκωπηλασίας Χανίων, Paddling Crete.

*Τις συνημμένες φωτογραφίες παραχώρησε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο Τάσος Νικολόπουλος

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

