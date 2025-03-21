Παρκούρ χρειάστηκε να κάνουν επιβάτες του Μετρό σε στάση, λόγω τεχνικού προβλήματος στα επικυρωτικά μηχανήματα.

Σε βίντεο καταγράφεται η στιγμή που οι πολίτες σκαρφαλώνουν και ανεβαίνουν στα επικυρωτικά μηχανήματα, κάνουν... παρκούρ προκειμένου να περάσουν, καθώς είχαν μπλοκάρει χθες το πρωί για 10 λεπτά.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής του ΣΚΑΙ, LIVE You, σε επικοινωνία με τη ΣΤΑΣΥ και τον ΟΑΣΑ αναφέρθηκε πως υπήρξε βλάβη στον σέρβερ σε όλες τις γραμμές του μετρό. Σε όλους τους σταθμούς υπήρξε αυτό το μπλοκάρισμα και βάσει πρωτοκόλλου μετά από δέκα λεπτά άνοιξαν οι πύλες και μπόρεσε να βγει ο κόσμος, ενώ υπήρξε και αποκατάσταση του προβλήματος.

Πηγή: skai.gr

