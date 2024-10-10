Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος αφέθηκε ο οδηγός του λεωφορείου που παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα 78χρονη

Το δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, στο τέρμα της γραμμής 35, στα Μετέωρα

ΟΑΣΘ

Ελεύθερος αφέθηκε με προφορική εντολή εισαγγελέα και ενόψει της προανάκρισης που διενεργεί η υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ο 52χρονος οδηγός του αστικού λεωφορείου, το οποίο παρέσυρε και τραυμάτισε 78χρονη πεζή.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, στο τέρμα της γραμμής 35, στα Μετέωρα.

Νωρίτερα, σε ανακοίνωσή του ο ΟΑΣΘ είχε αναφέρει ότι «για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, τους οποίους διερευνά η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, το λεωφορείο, που ήταν σταματημένο και ακινητοποιημένο μετακινήθηκε, τραυματίζοντας θανάσιμα την άτυχη γυναίκα που διερχόταν από το σημείο». 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Θεσσαλονίκη τροχαίο δυστύχημα ΟΑΣΘ
