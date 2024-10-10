Ελεύθερος αφέθηκε με προφορική εντολή εισαγγελέα και ενόψει της προανάκρισης που διενεργεί η υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ο 52χρονος οδηγός του αστικού λεωφορείου, το οποίο παρέσυρε και τραυμάτισε 78χρονη πεζή.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, στο τέρμα της γραμμής 35, στα Μετέωρα.

Νωρίτερα, σε ανακοίνωσή του ο ΟΑΣΘ είχε αναφέρει ότι «για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, τους οποίους διερευνά η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, το λεωφορείο, που ήταν σταματημένο και ακινητοποιημένο μετακινήθηκε, τραυματίζοντας θανάσιμα την άτυχη γυναίκα που διερχόταν από το σημείο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

