Οργάνωσε την δολοφονία της γυναίκας του στη Σουηδία- Συνελήφθη στον Νέο Κόσμο

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής στο πλαίσιο ταυτόχρονης συντονισμένης επιχείρησης με τις σουηδικές Αρχές και μετά από ανταλλαγή πληροφοριών με το Τμήμα SIRENE της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, εντόπισαν και συνέλαβαν χθες το απόγευμα στον Νέο Κόσμο, δύο αλλοδαπούς, κουρδικής καταγωγής, μια 55χρονη και έναν 37χρονο, σε βάρος των οποίων εκκρεμούσαν ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης από τις αρχές της Σουηδίας για ανθρωποκτονία και υποκίνηση φόνου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι δυο συλληφθέντες, μαζί με ακόμα 5 άτομα που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια ταυτόχρονης επιχείρησης στη Σουηδία, κατηγορούνται ότι οργάνωσαν και διέπραξαν την ανθρωποκτονία της συζύγου του 37χρονου τον περασμένο Σεπτέμβριο στη Σουηδία.

Μετά από ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ελληνικών και σουηδικών Αρχών, συγκροτήθηκε ειδική επιχειρησιακή ομάδα του Τμήματος Αναζητήσεων, η οποία έπειτα από ενδελεχή διερεύνηση στοιχείων, εντόπισε τους 2 συλληφθέντες να κινούνται στην περιοχή του Νέου Κόσμου.

Όπως σημειώνεται από την Αστυνομία εντός του σπιτιού τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος κινητών τηλεφώνων, tablet, έγραφα και ρουχισμός, από τα οποία θα συλλεχθούν πληροφορίες, οι οποίες θα αποσταλούν στις σουηδικές Αρχές.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.