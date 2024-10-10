Φωτιά στο Ξυλόκαστρο: Προθεσμία 48 ωρών στον αντιδήμαρχο που κάπνιζε τα μελίσσια του

Προθεσμία 48 ωρών για να παράσχει εξηγήσεις στους ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής ζήτησε και πήρε νωρίτερα σήμερα Πέμπτη ο αντιδήμαρχος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης, για την καταστροφική πυρκαγιά της 29ης Σεπτεμβρίου.

Μεσημεριανές ώρες της Τετάρτης, και έπειτα από αξιολόγηση του προανακριτικού υλικού που συγκέντρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), ο εισαγγελέας Κορίνθου παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για το κακούργημα του εμπρησμού.

Ο 70χρονος αντιδήμαρχος, συνοδεία δύο δικηγόρων, έλαβε αντίγραφα της δικογραφίας και ζήτησε 48ωρη προθεσμία για να παράσχει ανωμοτί εξηγήσεις.

Η παρουσία του 70χρονου στο σημείο εκδήλωσης της φωτιάς προκύπτει από κατάθεση αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος αρχικά τουλάχιστον φέρεται να δήλωσε ότι είδε και άκουσε το αυτοκίνητο του υπόπτου να κινείται στην περιοχή όπου ξέσπασε η πυρκαγιά.

Μέσω των συνηγόρων του πάντως, ο αντιδήμαρχος αρνείται την ανάμειξή του στην καταστροφική πυρκαγιά, κάτι που αναμένεται να επαναλάβει και ενώπιον των στελεχών της Πυροσβεστικής.

Για την υπόθεση του αντιδημάρχου Ξυλοκάστρου εξέδωσε ανακοίνωση ο δικηγόρος του, υποστηρίζοντας τα εξής:

«Με αφορμή όλως αυθαίρετα και αναληθή δημοσιεύματα που διακινούνται στον ηλεκτρονικό τύπο αλλά και δημοσιογραφικά ρεπορτάζ που αναπαράγονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αναφορικά με την πυρκαγιά της 29ης Σεπτεμβρίου 2024 στον Δήμο Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, δια του παρόντος και υπό την ιδιότητά μου ως Πληρεξουσίου Δικηγόρου του Αντιδημάρχου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, με στοιχεία Α.Κ., σας ενημερώνω ότι:

ΟΥΔΕΠΟΤΕ εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του ανωτέρω εντολέα μου

ΟΥΔΕΠΟΤΕ συνελήφθη αυτός και

ΟΥΔΕΠΟΤΕ έως και σήμερα ασκήθηκε σε βάρος του κακουργηματική δίωξη για το αδίκημα του εμπρησμού κατ’ άρθρο 265 Π.Κ.

Προς αποκατάσταση της αλήθειας, η οποία στην προκειμένη περίπτωση επιχειρείται από ορισμένους να διαστρεβλωθεί, τονίζω ότι όλες οι υπόλοιπες αναφορές που διακινούνται στον Τύπο τυγχάνουν ψευδείς και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Ειδικότερα, τα περί αξιολογήσεως του αποδεικτικού υλικού και δήθεν υπάρξεως επαρκών ενδείξεων ενοχής από τον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κορίνθου προκείμενου να ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του ως άνω εντολέως μου τυγχάνουν αναληθή στο σύνολό τους.

Σε περίπτωση συνεχίσεως αναπαραγωγής ψευδών ειδήσεων επιφυλασσόμεθα για την προάσπιση των νομίμων δικαιωμάτων μας.

Τέλος και για λόγους διαφάνειας αλλά και αποκατάστασης της αλήθειας, παρακαλώ για την άμεση δημοσιοποίηση του παρόντος σε άπαντα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 10.10.2024

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΒΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ»

