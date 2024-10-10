Κρήτη: Nέα τηλεφωνική απάτη με «δόλωμα» τον Δήμο Χανίων

Τηλεφωνική απάτη με αποδέκτες προμηθευτές του Δήμου Χανίων κινητοποίησε τις υπηρεσίες του δήμου ο οποίος κάνει συστάσεις μέσω της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, τις τελευταίες ημέρες επιτήδειοι προσποιούμενοι τους υπαλλήλους της συγκεκριμένης διεύθυνσης του δήμου, επιδιώκουν να αποσπάσουν χρήματα από προμηθευτές του δήμου.

Ως αιτιολογία προβάλλεται η «αλλαγή διαδικασίας» κατά την πληρωμή ποσών σε αυτούς.

Πρόκειται για περιστατικά απάτης για τα οποία ο Δήμος Χανίων εφιστά την προσοχή στους προμηθευτές του, συνιστώντας τους να απορρίπτουν την οποιαδήποτε προτροπή για ενέργεια από μέρους τους. Σε κάθε περίπτωση εάν γίνουν αποδέκτες παρόμοιων τηλεφωνημάτων να επικοινωνούν άμεσα στα τηλέφωνα: 2821341759 εσ.1-6.

Πηγή: skai.gr

