Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε, μετά την απολογία της στον 1ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης, η 50χρονη που κατηγορείται ότι δολοφόνησε τον σύζυγό της, χορηγώντας του ποσότητες υδραργύρου. Η ίδια φέρεται να αρνείται την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με δόλο που της αποδίδεται, ενώ στο πλευρό της βρέθηκαν τα παιδιά τους που μάλιστα εξετάστηκαν από τον ίδιο ανακριτή καταθέτοντας υπέρ της. Εισαγγελέας και ανακριτής αποφάσισαν να αφεθεί ελεύθερη με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα του τόπου διαμονής.

Η πρωτοφανής υπόθεση απασχολεί εδώ και έξι χρόνια τις διωκτικές αρχές της Θεσσαλονίκης, Ο άνδρας - 60 ετών - είχε νοσηλευθεί το καλοκαίρι του 2018 στο νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης, με πιθανό ισχαιμικό επεισόδιο που όμως δεν επιβεβαιώθηκε. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του πληροφορίες αναφέρουν ότι οι γιατροί διαπίστωσαν ύποπτες εκροές υδραργύρου από τα αφτιά του.

Αφού πήρε εξιτήριο, ο άνδρας (ημεδαπός) έχασε τη ζωή του τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, με τον θάνατό του να αποδίδεται σε παθολογικά αίτια, όπως ανέφερε το πιστοποιητικό θανάτου.

Οι ύποπτες ποσότητες υδράργυρου που είχαν ανιχνευθεί κατά την προηγούμενη νοσηλεία του, χτύπησαν "καμπανάκι" στην ΕΛ.ΑΣ. και υπό αυτές τις συνθήκες κινήθηκε η διαδικασία εκταφής της σορού του για περαιτέρω έρευνες. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, από τα ιατροδικαστικά ευρήματα που ακολούθησαν προέκυψαν υπερβολικές συγκεντρώσεις υδραργύρου (βαρύ μέταλλο) στα όργανά του, οπότε κινήθηκαν διαδικασίες για περαιτέρω εργαστηριακές εξετάσεις.

Ο φάκελος της δικογραφίας φαίνεται πως τέθηκε αρχικά στο αρχείο αλλά ανασύρθηκε με πρωτοβουλία εισαγγελέα και τελικώς η πολωνικής καταγωγής γυναίκα κατέστη κατηγορούμενη για τον θάνατο του συζύγου της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

