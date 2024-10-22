Λογαριασμός
Εντοπίστηκε κρούσμα της ευλογιάς των προβάτων στη Μαγνήσια

Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να ληφθούν μέτρα ίδια ή και πιο αυστηρά από την πανώλη - Ευρεία σύσκεψη για τις επόμενες κινήσεις

πρόβατα

Kρούσμα της ευλογιάς των προβάτων εντοπίστηκε στη Μαγνήσια.

Το κρούσμα ευλογιάς των προβάτων εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στα Κανάλια Μαγνησίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να ληφθούν μέτρα ίδια ή και πιο αυστηρά από την πανώλη. Το απόγευμα θα υπάρξει ευρεία σύσκεψη για τις επόμενες κινήσεις.

