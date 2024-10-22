Kρούσμα της ευλογιάς των προβάτων εντοπίστηκε στη Μαγνήσια.

Το κρούσμα ευλογιάς των προβάτων εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στα Κανάλια Μαγνησίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να ληφθούν μέτρα ίδια ή και πιο αυστηρά από την πανώλη. Το απόγευμα θα υπάρξει ευρεία σύσκεψη για τις επόμενες κινήσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.