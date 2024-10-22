Kρούσμα της ευλογιάς των προβάτων εντοπίστηκε στη Μαγνήσια.
Το κρούσμα ευλογιάς των προβάτων εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στα Κανάλια Μαγνησίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να ληφθούν μέτρα ίδια ή και πιο αυστηρά από την πανώλη. Το απόγευμα θα υπάρξει ευρεία σύσκεψη για τις επόμενες κινήσεις.
Πηγή: skai.gr
- Το κουίζ των 18.600.000 ευρώ- Πόσα ίδια αντικείμενα μπορεί να αγοράσει κανείς με το έπαθλο που κέρδισε ο νικητής του ΤΖΟΚΕΡ στην Πτολεμαΐδα
- Τουρισμός και... ψάρεμα: Δημιουργείται ομάδα διαχείρισης του ανερχόμενου «αλιευτικού τουρισμού»
- Τρεις ανήλικες συνελήφθησαν για κλοπή σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι- Μεταξύ τους μία 9χρονη
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.