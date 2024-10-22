Η οικογένεια του Γεράσιμου - του μοναδικού επιζώντα του πρώτου βαγονιού της τραγωδίας των Τεμπών - διαψεύδει, μέσω του δικηγόρου της, την είδηση μεταφοράς του νεαρού φοιτητή από την Αμερική στην Ελλάδα, σε κέντρο αποκατάστασης στη Λάρισα.

Σύμφωνα με όσα τόνισε στον Ελεύθερο Τύπο ο δικηγόρος της οικογένειας του Γεράσιμου, Λουκάς Αποστολίδης, ήδη έχουν δεχθεί την οικογένεια σε ειδικό διαγνωστικό κέντρο του Μιλάνο, για να συνεχίσει την αποκατάστασή του εκεί.

Όπως έγραψε το TheNewspaper.gr, ο 22χρονος Βολιώτης φοιτητής ολοκλήρωσε τον κύκλο της αποκατάστασής του στη Βοστώνη και πρόκειται να επιστρέψει τις επόμενες εβδομάδες για να συνεχίσει τη νοσηλεία του σε Κέντρο Αποθεραπείας στη Λάρισα.

Οι γιατροί που τον παρακολουθούσαν για σχεδόν ένα χρόνο, δεν κατάφεραν να τον κάνουν να «ξυπνήσει» από το βαθύ κώμα που έπεσε κατά το σιδηροδρομικό δυστύχημα, στις 28 Φεβρουαρίου 2023.

«Ζητάω κι εγώ με τη σειρά μου τον σεβασμό όλων, όπως και ο πατέρας του Γεράσιμου, διότι νομίζω ότι η ζωή δεν είναι μόνο επικοινωνιακά τερτίπια. Ουσιαστικά, παραμένει πάντα το σύμβολο, το οποίο κάνει μία μεγάλη καταγγελία στο ‘’παχύδερμο’’ κράτος, το οποίο διαχρονικά δεν διασφαλίζει την ασφάλεια των πολιτών, δηλαδή το πιο πολύτιμο αγαθό των ανθρώπων… που λέγεται ζωή» πρόσθεσε ο δικηγόρος της οικογένειας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.