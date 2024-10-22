Ακόμα γιορτάζουν τον μεγάλο νικητή του ΤΖΟΚΕΡ οι κάτοικοι της Πτολεμαΐδας, μία εβδομάδα μετά το γλέντι που στήθηκε στο τυχερό κατάστημα ΟΠΑΠ.

Ο νικητής των 18,6 εκατομμυρίων ευρώ εξακολουθεί να είναι talk of the town, όπως και η εμπειρία που έζησαν όσοι παραβρέθηκαν στην εορταστική εκδήλωση στο κατάστημα ΟΠΑΠ με πρωταγωνιστή το ΤΖΟΚΕΡ.

Υπό τους ήχους των Χάλκινων της Γουμένισσας, οι κάτοικοι της Πτολεμαΐδας έβγαλαν τα κομπιουτεράκια, έκαναν τις πράξεις και υπολόγισαν σε πόσα τεμάχια από πράγματα της καθημερινότητας αντιστοιχεί το έπαθλο των 18,6 εκατ. ευρώ.

Δείτε το βίντεο:

