Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το κουίζ των 18.600.000 ευρώ- Πόσα ίδια αντικείμενα μπορεί να αγοράσει κανείς με το έπαθλο που κέρδισε ο νικητής του ΤΖΟΚΕΡ στην Πτολεμαΐδα

Ο νικητής των 18,6 εκατομμυρίων ευρώ εξακολουθεί να είναι talk of the town, όπως και η εμπειρία που έζησαν όσοι παραβρέθηκαν στην εορταστική εκδήλωση στο κατάστημα ΟΠΑΠ με πρωταγωνιστή το ΤΖΟΚΕΡ

ΟΠΑΠ

Ακόμα γιορτάζουν τον μεγάλο νικητή του ΤΖΟΚΕΡ οι κάτοικοι της Πτολεμαΐδας, μία εβδομάδα μετά το γλέντι που στήθηκε στο τυχερό κατάστημα ΟΠΑΠ.

Ο νικητής των 18,6 εκατομμυρίων ευρώ εξακολουθεί να είναι talk of the town, όπως και η εμπειρία που έζησαν όσοι παραβρέθηκαν στην εορταστική εκδήλωση στο κατάστημα ΟΠΑΠ με πρωταγωνιστή το ΤΖΟΚΕΡ.

Υπό τους ήχους των Χάλκινων της Γουμένισσας, οι κάτοικοι της Πτολεμαΐδας έβγαλαν τα κομπιουτεράκια, έκαναν τις πράξεις και υπολόγισαν σε πόσα τεμάχια από πράγματα της καθημερινότητας αντιστοιχεί το έπαθλο των 18,6 εκατ. ευρώ.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΟΠΑΠ Τζόκερ Πτολεμαΐδα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark