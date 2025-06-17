Το κατώφλι των δικαστηρίων της πρώην Σχολής Ευελπίδων πέρασε σήμερα ο Γιώργος Κιμούλης, καθώς εκδικάζεται η μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του η Ζέτα Δούκα.
Η δικαστική αντιπαράθεση μεταξύ των δυο ηθοποιών ξεκίνησε το 2021 όταν η Ζέτα Δούκα, σε συνέντευξή της, υποστήριξε ότι είχε υποστεί ψυχολογική, λεκτική και σωματική βία από τον Γιώργο Κιμούλη. Η κυρία Δούκα είχε την υποστήριξη και των συναδέλφων της Δώρας Χρυσικού και Νίκου Ψαρρά, οι οποίοι συμμετείχαν στην παράσταση όπου φέρεται να συνέβησαν τα καταγγελλόμενα περιστατικά.
Ο κ. Κιμούλης, από την πλευρά του, έχει καταθέσει αγωγή, διεκδικώντας αποζημίωση για τα όσα ψευδώς, κατά τον ίδιο, κατήγγειλε η Ζέτα Δούκα και οι άλλοι δυο ηθοποιοί. Στη δική του νομική ενέργεια είχε συμπαραστάτη έναν τεχνικό του θεάτρου, ο οποίος κλήθηκε να καταθέσει υπέρ του κ. Κιμούλη. Ακολούθησε νέα μήνυση από τη Ζέτα Δούκα -και αυτή εκδικάζεται σήμερα- υποστηρίζοντας ότι η κατάθεση αυτή ήταν ψευδής.
