Βόνιτσα: Συνελήφθη 72χρονος κατηγορούμενος για πορνογραφία ανηλίκων

Ένας 72χρονος συνελήφθη χθες το μεσημέρι σε περιοχή της Βόνιτσας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για πορνογραφία ανηλίκων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με καταγγελία των γονέων 9χρονης, καθώς και συγγενικού τους προσώπου στην αστυνομία, ο κατηγορούμενος προσέγγισε πριν περίπου από μια εβδομάδα την ανήλικη και την άγγιξε σε σημεία του σώματός της, ενώ την περασμένη Κυριακή τη βιντεοσκοπούσε με το κινητό του τηλέφωνο.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης του περιστατικού, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον κατηγορούμενο, ενώ στην κατοχή του βρήκαν και κατέσχεσαν ένα κινητό τηλέφωνο.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του 72χρονου, όπου οι αστυνομικοί βρήκαν κινητά τηλέφωνα, τρεις φορητούς υπολογιστές, δυο επιτραπέζιους υπολογιστές, σκληρό δίσκο, κάρτα μνήμης, μία συσκευή usb, ένα stick και dvd, τα οποία θα αποσταλούν για εξερεύνηση στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Ο συλληφθείς πρόκειται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λευκάδας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.