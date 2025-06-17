Σε 24ωρη απεργία βρίσκεται σήμερα το Σωματείο Μηχανοδηγών με αίτημα, μεταξύ άλλων, την ολοκλήρωση των συστημάτων ασφαλείας στον ελληνικό σιδηρόδρομο αλλά και την ακύρωση της απόλυσης του προέδρου του Σωματείου και Κώστα Γενηδούνια από τη Hellenic Train.

«Σήμερα πραγματοποιείται μία 24ωρη απεργία σε όλη την ελληνική επικράτεια. Ζητούμε την κατανόηση του επιβατικού κοινού. Αγωνιζόμαστε για έναν ασφαλή σιδηρόδρομο, για σύγχρονες μεταφορές, για επενδύσεις. Και για την ακύρωση της απόλυσής μου. Σήμερα είχαμε την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων. Νομίζω ότι όποιος παρακολούθησε τη δίκη μέσα στην αίθουσα, κατάλαβε ότι όχι μόνο έχουμε δίκαιο, αλλά και ότι η εργοδοσία δεν είχε απολύτως τίποτα να πει. Όλοι το καταλάβαμε. Καλούμε τη Hellenic Train να προχωρήσει να ικανοποιήσει τα αιτήματα για έναν ασφαλή σιδηρόδρομο και να αναστείλει άμεσα την απόλυσή μου, να γυρίσω πίσω στη δουλειά» ανέφερε ο Κώστας Γενηδούνιας, έξω από τα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου εκδικάζεται η υπόθεσή του.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Φωτόπουλος, Γενικός Γραμματέας της ΓΣΕΕ, υποστήριξε ότι «η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη μας έκλεψε το οκτάωρο, μας έκλεψε το πενθήμερο, μας έκλεψε τις τριετίες, μας έκλεψε τους μισθούς μας, μας έκλεψε τα όνειρα, μας έβαλε μια σειρά εμπόδια στο να μην μπορούμε να απεργήσουμε, μας έβαλε μια σειρά εμπόδια στο να μην μπορούμε να στεκόμαστε στις πύλες των εργοστασίων να προασπίσουμε την απεργία μας, μας έβαλε μια σειρά εμπόδια στο να μην μπορούμε να συγκεντρωθούμε. Όμως όσα εμπόδια και αν μας βάλει» υπογράμμισε κλείνοντας,«ένα πράγμα δεν μπορεί να μας κλέψει: το κουράγιο, το θάρρος, τις ψυχές μας. Με αυτές τις ψυχές, τις αδούλωτες και ασυμβίβαστες, θα μας βρίσκουν πάντα απέναντι. Δεν λυγάμε, δεν γονατίζουμε, δεν υποχωρούμε. Το στόμα δεν πρόκειται να μας το κλείσουν. Πάντα σταθερά και ανυποχώρητα θα προασπίσουμε το δημόσιο συμφέρον».

Σύμφωνα με ανακοίνωσή της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης βασικά αιτήματα της απεργίας είναι η άμεση ολοκλήρωση των συστημάτων ασφαλείας στον Ελληνικό Σιδηρόδρομο (Φωτοσήματα- Τηλεδιοίκηση – ETCS) και η επαναλειτουργία των περιφερειακών γραμμών. Οι σιδηροδρομικοί ζητούν ακόμη την ακύρωση της παράνομης απόλυσης του Προέδρου του Σωματείου και μέλους της Διοίκησης της ΓΣΕΕ, Κώστα Γενιδούνια, ενώ επισημαίνουν την έλλειψη επενδύσεων σε τροχαίο υλικό ιδιαίτερα στις Προαστιακές γραμμές με αποτέλεσμα, όπως λένε, και ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα να μην υπάρχει σύγχρονο προαστιακού τύπου τροχαίο υλικό στη γραμμή Θεσσαλονίκη – Λάρισα. Οι μηχανοδηγοί υπογραμμίζουν επιπλέον την έλλειψη επενδύσεων για την αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και τη δημιουργία νέων καθώς και τις συνθήκες εργασίας των μηχανοδηγών.

