Απάτες ύψους 125.000 ευρώ μέσω υπολογιστή εξιχνίασε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, σε βάρος εννέα ατόμων.

Μεταξύ των παθόντων είναι μία εταιρεία, η οποία ζημιώθηκε με το ποσό των 85.000 ευρώ, μέσω μη εξουσιοδοτημένων τραπεζικών συναλλαγών, αλλά και ένας ιδιώτης που με την ίδιο μέθοδο «χρεώθηκε» δάνειο ύψους 40.000 ευρώ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, εννέα από τους παραπάνω κατηγορούμενους φαίνεται να εμπλέκονται σε παρόμοιες απάτες που εξιχνιάστηκαν τον περασμένο Απρίλιο, από τις οποίες αποκόμισαν παράνομο περιουσιακό όφελος που ξεπερνάει τις 315.000 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

