Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν ηλεκτρονικές απάτες ύψους 125.000 ευρώ - Δικογραφία σε βάρος 9 ατόμων

Μεταξύ των παθόντων και εταιρεία, που έχασε 85.000 ευρώ, μέσω μη εξουσιοδοτημένων τραπεζικών συναλλαγών, αλλά και ιδιώτης που «χρεώθηκε» δάνειο 40.000 ευρώ

απάτη

Απάτες ύψους 125.000 ευρώ μέσω υπολογιστή εξιχνίασε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, σε βάρος εννέα ατόμων.

Μεταξύ των παθόντων είναι μία εταιρεία, η οποία ζημιώθηκε με το ποσό των 85.000 ευρώ, μέσω μη εξουσιοδοτημένων τραπεζικών συναλλαγών, αλλά και ένας ιδιώτης που με την ίδιο μέθοδο «χρεώθηκε» δάνειο ύψους 40.000 ευρώ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, εννέα από τους παραπάνω κατηγορούμενους φαίνεται να εμπλέκονται σε παρόμοιες απάτες που εξιχνιάστηκαν τον περασμένο Απρίλιο, από τις οποίες αποκόμισαν παράνομο περιουσιακό όφελος που ξεπερνάει τις 315.000 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: απάτη Θεσσαλονίκη εξιχνίαση ηλεκτρονικές συναλλαγές
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark