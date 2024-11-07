Ένας 49χρονος από τη Γεωργία χτύπησε και δάγκωσε αστυνομικό, στη Θεσσαλονίκη, επιχειρώντας να αποφύγει τη σύλληψη.

Ο 49χρονο Γεωργιανό, ο οποίος σε αστυνομικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχε πάνω του διαρρηκτικά εργαλεία και τρεις χρυσές αλυσίδες, την κατοχή των οποίων δεν μπορούσε να δικαιολογήσει.

Το περιστατικό σημειώθηκε, χθες το μεσημέρι, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με τον παθόντα αστυνομικό να απευθύνεται προληπτικά στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Ο 49χρονος συνελήφθη και οδηγείται στον εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

