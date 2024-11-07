Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Απίστευτο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη: 49χρονος δάγκωσε και χτύπησε αστυνομικό για να μην τον συλλάβει

Ο αστυνομικός προληπτικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο - Ο 49χρονος συνελήφθη και οδηγείται στον εισαγγελέα

σύλληψη

Ένας 49χρονος από τη Γεωργία χτύπησε και δάγκωσε αστυνομικό, στη Θεσσαλονίκη, επιχειρώντας να αποφύγει τη σύλληψη.

Ο 49χρονο Γεωργιανό, ο οποίος σε αστυνομικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχε πάνω του διαρρηκτικά εργαλεία και τρεις χρυσές αλυσίδες, την κατοχή των οποίων δεν μπορούσε να δικαιολογήσει.

Το περιστατικό σημειώθηκε, χθες το μεσημέρι, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με τον παθόντα αστυνομικό να απευθύνεται προληπτικά στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Ο 49χρονος συνελήφθη και οδηγείται στον εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Θεσσαλονίκη δάγκωμα αστυνομικός
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark