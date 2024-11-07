Forbes: Δύο αδέλφια από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα 30 Under 30

H Αντωνία και ο Κίμων - Αριστοτέλης Φογκτ, δύο αδερφια και κορυφαίοι επιστήμονες από την Θεσσαλονίκη - φιγουράρουν στη λίστα του διάσημου περιοδικού Forbes για την έρευνα και την καινοτομία "Forbes 30 Under 30", με τους 30 πιο επιδραστικούς νέους κάτω των 30 ετών για το 2025.
Μάλιστα, η 27χρονη Αντωνία - κορυφαία επιστήμονα στον τομέα έρευνας βλαστοκυττάρων και κατά του καρκίνου - είναι στην πρώτη θέση της λίστας.
«Aυτός που θα καταφέρει να κρατήσει το όραμα και το όνειρο ζωντανό μέσα του, είναι σίγουρο και ότι θα το κατακτήσει», αυτό το άσβεστο όνειρο και η προσήλωση στους στόχους της, όπως περιέγραψε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η νεαρή Ελληνίδα επιστήμονας.
Η Αντωνία Φογκτ κατάφερε να αποκτήσει μια αξιοζήλευτη ακαδημαϊκή πορεία με διακρίσεις, ενώ σε ηλικία 17 ετών απέκτησε την κόρη της, την οποία μεγαλώνει μόνη της.
Η οικογένεια της Αντωνίας Φογκτ αισθάνεται μεγάλη αλλά και διπλή περηφάνια, διότι στην ίδια λίστα, περικλείεται και ο αδελφός της, Κίμων - Αριστοτέλης που σπούδασε στο Harvard.
Ο Κίμων δίδαξε ως Head Teaching Fellow στη Σχολή Μηχανικών του Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences και δραστηριοποιείται με δική του εταιρεία που αναπτύσσει AI λύσεις (τεχνητής νοημοσύνης) που αντιμετωπίζουν καίριες προκλήσεις στον τομέα της υγείας.
Μου δίνεται η ευκαιρία να εμπνεύσω κι άλλους νέους
«Ένιωσα πολύ χαρούμενη και ιδιαίτερα ευγνώμων», σημείωσε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ η Αντωνία Φογκτ εξηγώντας πως, με την ανάδειξη της στην πρώτη θέση της λίστας Forbes 30 Under 30, «μου δίνεται η ευκαιρία να εμπνεύσω κι άλλους νέους και να τους παρακινήσω να μην πτοούνται από τα εμπόδια που εμφανίζονται στον δρόμο τους, γιατί αυτός που θα καταφέρει να κρατήσει το όραμα και το όνειρο ζωντανό μέσα του είναι σίγουρο και ότι θα το κατακτήσει».
Η Αντωνία Φογκτ είναι 27 ετών αποφοίτησε από το λύκειο στη Θεσσαλονίκη και το 2020 ολοκλήρωσε τις σπουδές της στον κλάδο των Ιατρικών και Θετικών Επιστημών, με τον υψηλότερο βαθμό στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Από το Πανεπιστήμιο του Στερλίνκ στην Σκωτία απέκτησε πτυχίο Κυτταρικής και Μοριακής Βιολογίας, ενώ ταυτόχρονα επιλέχθηκε ως βοηθός καθηγητή για διδασκαλία και έρευνα κατά του καρκίνου. Το 2018 εργάστηκε στο Institute Curie στη Γαλλία, συμμετέχοντας σε έρευνα κατά του καρκίνου, και το 2019 επιλέχθηκε για να σπουδάσει και να εκπροσωπήσει το πανεπιστήμιό της στο Πανεπιστήμιο του Illinois Champaign Urbana στην Αμερική με πλήρη υποτροφία, όπου συνέχισε την έρευνα για το Glioblastoma.
Το 2020, ξεκίνησε το διδακτορικό της στη χειρουργική στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, όπου φοιτά μέχρι σήμερα με πλήρη υποτροφία και ως υπότροφος του Ιδρύματος Ωνάση, ταυτόχρονα επιλέχθηκε ως βοηθός καθηγητή για διδασκαλία.
Μεγαλώνει μόνη από 17 ετών την κόρη της
Η Αντωνία έχει αναλάβει ηγετικούς ρόλους σε διάφορες ιατρικές εταιρείες υψηλού κύρους και ίδρυσε την Εταιρεία Ρομποτικής Χειρουργικής του Cambridge University το 2021, της οποίας είναι και πρόεδρος. Παράλληλα, είναι πρόεδρος στη Νευρολογική Εταιρεία του Cambridge, ενώ, από το 2020 είναι αντιπρόεδρος της επιτροπής MCR του Κολλεγίου της στο Πανεπιστήμιο του Cambridge και Ambassador του Κολλεγίου, εστιάζοντας στην υποστήριξη φοιτητών, μέσω της συγκέντρωσης χρημάτων για υποτροφίες. Ως επιστήμονας στον τομέα της υγείας και των θετικών επιστημών και ούσα ταυτόχρονα φοιτήτρια και μόνη μητέρα από την ηλικία των 17 ετών, η κορούλα της Ιόλη είναι εννέα ετών, αγωνίζεται να προσφέρει ευκαιρίες σε ταλαντούχους φοιτητές. Μέσα από το έργο της, έχει ξεκινήσει μια υποτροφία στο κολέγιο της για φοιτητές που είναι γονείς.
Απευθυνόμενη στους νέους η 27χρονη επιστήμονας είπε: «Δείτε κάθε δυσκολία με ευγνωμοσύνη ως ευκαιρία να μάθετε κάτι που θα σας φέρει πιο κοντά στον στόχο σας. Τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο, όσο δύσκολο κι αν φαίνεται, για όσους έχουν όραμα και πίστη. Μείνετε ταπεινοί, βοηθήστε τους γύρω σας, και χρησιμοποιήστε τη γνώση σας για το κοινό καλό».
Κίμων Αριστοτέλης Φογκτ: Από τη μαθηματική ολυμπιάδα στη λίστα Forbes 30 Under 30
Σημαντική όμως είναι και η πορεία που χάραξε ο Κίμων-Αριστοτέλης Φογκτ, η οποία ξεκινά από τη διάκρισή του με μετάλλια στις Εθνικές Μαθηματικές Ολυμπιάδες στην Ελλάδα. Με υποτροφίες, σπούδασε ηλεκτρολόγος μηχανικός στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου στη συνέχεια εργάστηκε στο Carnegie Mellon University ως Research Associate, αναπτύσσοντας αλγορίθμους AI για την ανίχνευση δυσλειτουργιών μέσω EEG και εξασφαλίζοντας διεθνείς πατέντες. Μαζί με αποφοίτους κορυφαίων πανεπιστημίων όπως το MIT και τη Ιατρική Σχολή του Yale, ίδρυσε τη δική του εταιρεία, Sporo Health που αναπτύσσει AI λύσεις που αντιμετωπίζουν καίριες προκλήσεις στον τομέα της υγείας.
«Η συμπερίληψή μου στη λίστα του Forbes 30 Under 30 αποτελεί μεγάλη αναγνώριση για όλα τα χρόνια σκληρής δουλειάς και είναι μια εξαιρετική πηγή κινήτρου για να συνεχίσω να εργάζομαι σκληρότερα, προκειμένου να κάνω τη μητέρα μου και την Ελλάδα περήφανες», υπογράμμισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Κίμων-Αριστοτέλης Φογκτ και σημείωσε πως, «αυτή η διάκριση δεν αφορά μόνο εμένα, αλλά και την ομάδα μου και το σύστημα που έχουμε αναπτύξει. Η σκληρή δουλειά και η επιμονή της ομάδας αξίζουν αυτήν την αναγνώριση, και είμαι πραγματικά χαρούμενος που το έργο μας βρίσκεται σε αυτή τη λίστα».
Ο ίδιος σημείωσε πως, «η διάκριση αυτή είναι μόνο η αρχή, και ανυπομονώ να δω πού θα μας οδηγήσει η επόμενη φάση της πορείας μας».
Σχολιάζοντας την κατάκτηση της πρώτης θέσης στη λίστα Forbes 30 Under 30 από την αδελφή του, εκμυστηρεύτηκε πως, «έχει εργαστεί εξίσου σκληρά και η αναγνώριση της στη λίστα είναι ένα σημαντικό βήμα στην καριέρα της, καθώς είναι και πρώτη στη λίστα. Είναι μια απόδειξη ότι η σκληρή δουλειά και η αποφασιστικότητα αποδίδουν καρπούς και είμαι πολύ χαρούμενος που μοιράζομαι αυτή την επιτυχία. Αν και έχω μερικά χρόνια ακόμη για να φτάσω στο επίπεδό της, η επιτυχία της με εμπνέει να συνεχίσω να εργάζομαι σκληρά και να επιδιώκω τους στόχους μου».
Ο Κίμων-Αριστοτέλης Φογκτ έχει ένα όραμα για την τοποθέτηση της Ελλάδας στην πρωτοπορία της Τεχνητής Νοημοσύνης στον τομέα της υγείας. Πιστεύει ακράδαντα ότι μέσα από τις δυσκολίες προκύπτουν τα καλύτερα αποτελέσματα, καθώς όχι μόνο γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι όταν ξεπερνάμε εμπόδια, αλλά αποκτούμε και μεγαλύτερη αντοχή και ικανότητα να διαχειριζόμαστε τη ζωή. Αγαπά βαθιά την πατρίδα του, την Ελλάδα, και ο στόχος του είναι να την βάλει στην αιχμή της τεχνολογίας. Παρότι έχουν δεχθεί προσφορές να εγκαταστήσουν τη λύση τους και σε άλλες χώρες εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, η επιθυμία του είναι να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν τους αλγορίθμους τους πρώτα στην Ελλάδα, για τα ελληνικά νοσοκομεία, κλινικές και ιδιώτες ιατρούς.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.