«Στο παίρνει ο γερανός!»: Συνεχείς οι έλεγχοι της Τροχαίας για δίκυκλα στο κέντρο

Οι δράσεις του Δήμου Αθηναίων για την απελευθέρωση του δημόσιου χώρου που ξεκίνησαν τον Οκτώβριο, συνεχίζονται.

Σστο πλαίσιο αυτό, μικτό κλιμάκιο της Δημοτικής Αστυνομίας και της Τροχαίας, πραγματοποίησε την Τρίτη (5/11) επιχείρηση άρσης δικύκλων στο κέντρο της πόλης.

Όπως αναφέρθηκε, έγιναν 19 άρσεις δικύκλων με γερανό της Τροχαίας και βεβαιώθηκαν 20 παραβάσεις από τη Δημοτική Αστυνομία και 3 παραβάσεις σε δίκυκλα από την Τροχαία.

Συνολικά, από την έναρξη της δράσης έχουν πραγματοποιηθεί τέσσερις επιχειρήσεις (17/10, 22/10, 1/11, 5/11). Σε διάστημα τριών εβδομάδων, 76 δίκυκλα έχουν απομακρυνθεί από δημόσιους χώρους με γερανό της Τροχαίας, ενώ έχουν βεβαιωθεί 74 παραβάσεις παράνομης στάθμευσης που αφορούν δίκυκλα.

«Ο Δήμος Αθηναίων δεσμεύεται να συνεχίσει τις εβδομαδιαίες συντονισμένες δράσεις, στοχεύοντας στην ενίσχυση της κυκλοφοριακής ασφάλειας και της προσβασιμότητας στους δημόσιους χώρους της πόλης», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής.

Πηγή: skai.gr

