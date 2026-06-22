Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να διασπά ανοδικά τα επίπεδα των 2.500 μονάδων, κλείνοντας σε νέα υψηλά 17 ετών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.501,13 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,02%. Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από της συνεδρίασης της 18ης Νοεμβρίου του 2009 (2.528,95 μονάδες).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 217,66 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 30.089.881 μετοχές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,09%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,61%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Elvalhalcor (+7,72%), της Viohalco (+4,30%) και της Aktor(+3,83%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΛΠ (-2,37%), του ΟΤΕ (-1,71%) και της Allwyn (-1,23%). Οι μετοχές της Elvalhalcor διαπραγματεύονται χωρίς το μέρισμα ύψους Euro0,11017 ανά μετοχή.

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 4.993.186 και 4.526.311 μετοχές, αντιστοίχως

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 27,11 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 21,49 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 68 μετοχές, 42 πτωτικά και 14 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: CNL Capital (+14,29%) και Τρία 'Αλφα (κ) (+7,76%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ιντρακόμ (-4,81%) και Ξυλεμπορία (π) (-3,33%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:12,46000 +3,83%

ALLWYN:13,6300 -1,23%

ΚΥΠΡΟΥ:9,9800 -0,20%

METLEN:42,0800 +1,11%

OPTIMA:10,6400 +2,31%

ΤΙΤΑΝ: 53,7500 +1,03%

ALPHA BANK: 4,1520 +1,12%

AEGEAN AIRLINES: 12,7200 +0,16%

VIOHALCO: 21,8500 +4,30%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 46,5000 +2,02%

ΔΑΑ:10,7000 +0,09%

ΔΕΗ: 23,1200 +0,87%

COCA COLA HBC:52,6000 +0,96%

ΕΛΠΕ: 10,9700 +2,14%

ELVALHALCOR: 5,7200 +7,72%

ΕΘΝΙΚΗ: 15,7000 +1,26%

ΕΥΔΑΠ: 10,7200 -0,56%

EUROBANK: 4,3300 +2,15%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,8350 -1,23%

MOTOR OIL: 38,8000 +2,11%

JUMBO: 22,5000 -0,18%

ΟΛΠ:39,2000 -2,37%

ΟΤΕ: 18,9300 -1,71%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 9,4700 +1,28%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ:15,0000 +0,27%

Πηγή: skai.gr

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