Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να διασπά ανοδικά τα επίπεδα των 2.500 μονάδων, κλείνοντας σε νέα υψηλά 17 ετών.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.501,13 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,02%. Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από της συνεδρίασης της 18ης Νοεμβρίου του 2009 (2.528,95 μονάδες).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 217,66 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 30.089.881 μετοχές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,09%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,61%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Elvalhalcor (+7,72%), της Viohalco (+4,30%) και της Aktor(+3,83%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΛΠ (-2,37%), του ΟΤΕ (-1,71%) και της Allwyn (-1,23%). Οι μετοχές της Elvalhalcor διαπραγματεύονται χωρίς το μέρισμα ύψους Euro0,11017 ανά μετοχή.
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 4.993.186 και 4.526.311 μετοχές, αντιστοίχως
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 27,11 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 21,49 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 68 μετοχές, 42 πτωτικά και 14 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: CNL Capital (+14,29%) και Τρία 'Αλφα (κ) (+7,76%).
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ιντρακόμ (-4,81%) και Ξυλεμπορία (π) (-3,33%).
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
- AKTOR:12,46000 +3,83%
- ALLWYN:13,6300 -1,23%
- ΚΥΠΡΟΥ:9,9800 -0,20%
- METLEN:42,0800 +1,11%
- OPTIMA:10,6400 +2,31%
- ΤΙΤΑΝ: 53,7500 +1,03%
- ALPHA BANK: 4,1520 +1,12%
- AEGEAN AIRLINES: 12,7200 +0,16%
- VIOHALCO: 21,8500 +4,30%
- ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 46,5000 +2,02%
- ΔΑΑ:10,7000 +0,09%
- ΔΕΗ: 23,1200 +0,87%
- COCA COLA HBC:52,6000 +0,96%
- ΕΛΠΕ: 10,9700 +2,14%
- ELVALHALCOR: 5,7200 +7,72%
- ΕΘΝΙΚΗ: 15,7000 +1,26%
- ΕΥΔΑΠ: 10,7200 -0,56%
- EUROBANK: 4,3300 +2,15%
- LAMDA DEVELOPMENT: 6,8350 -1,23%
- MOTOR OIL: 38,8000 +2,11%
- JUMBO: 22,5000 -0,18%
- ΟΛΠ:39,2000 -2,37%
- ΟΤΕ: 18,9300 -1,71%
- ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 9,4700 +1,28%
- ΣΑΡΑΝΤΗΣ:15,0000 +0,27%
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