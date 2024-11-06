Χανιά: Εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτης

Εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτης στα Χανιά και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ατόμων ως κατηγορούμενων για το αδίκημα της απάτης.

Η εξιχνίαση έγινε σήμερα από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κισσάμου και αφορούσε απάτη σε βάρος ημεδαπού.

Συγκεκριμένα στις 3 Νοεμβρίου άγνωστα άτομα ήρθαν σε επαφή με τον ημεδαπό, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και με το πρόσχημα πώλησης οχήματος τον έπεισαν να καταβάλλει διάφορα χρηματικά ποσά ως προκαταβολή.

Από την έρευνα και προανάκριση του Αστυνομικού Τμήματος Κισσάμου ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των δύο ημεδαπών (άνδρας και γυναίκα), οι οποίοι εντοπίστηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Δάφνης,στην περιοχή μετά από σχετική ενημέρωση από το Αστυνομικό Τμήμα Κισσαμου.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου στα Χανιά.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης με αφορμή το παραπάνω περιστατικό και με στόχο την αποφυγή εξαπάτησης των πολιτών από επιτήδειους, συμβουλεύει τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με αγγελίες αγοραπωλησιών στο διαδίκτυο ή με τηλεφωνήματα από άτομα που συστήνονται ψευδώς ως λογιστές, με το πρόσχημα της καταβολής επιδομάτων και ζητάνε την καταβολή χρηματικών ποσών ή την παροχή στοιχείων λογαριασμών ή κωδικών, για την πραγματοποίηση συναλλαγών.

"Να ενημερώνετε άμεσα τις αστυνομικές Αρχές σε κάθε περίπτωση που αντιλαμβάνεστε τέτοιες συμπεριφορές, ακόμα και στην περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας. Συμβουλές σχετικά με την αποφυγή εξαπάτησης είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr) στην ενότητα Οδηγός του Πολίτη", αναφέρουν οι αρμόδιοι από της ΕΛ.ΑΣ στην Κρήτη.

