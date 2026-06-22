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Καλαμάτα για αδειοδότηση : «Η θετική απόφαση δικαιώνει τις ενέργειες της διοίκησης»

Διαβάστε την επίσημη τοποθέτηση της Καλαμάτας μετά την εξασφάλιση της αδειοδότησης για τη Super League 1

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Καλαμάτα

Όπως αναμενόταν και είχατε ενημερωθεί σχετικά, η Καλαμάτα, εξασφάλισε σε δεύτερο βαθμό την άδεια από την αρμόδια επιτροπή της ΕΠΟ.

Μετά από τη γνωστοποίηση της συγκεκριμένης είδησης, η μεσσηνιακή ΠΑΕ, εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία κάνει λόγο για δικαίωση της διοίκησης της και επιβεβαίωση της πληρότητας των προϋποθέσεων.

H ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Καλαμάτα εξασφάλισε, όπως αναμενόταν, αδειοδότηση επιπέδου Super League 1 για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027, μετά την έφεση που κατέθεσε και εξετάστηκε από την αρμόδια Επιτροπή Εφέσεων Αδειοδότησης της ΕΠΟ.

Η θετική απόφαση δικαιώνει τις ενέργειες της διοίκησης και επιβεβαιώνει ότι ο σύλλογος πληροί τις προϋποθέσεις αδειοδότησης για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Συνεχίζουμε απρόσκοπτα την υλοποίηση του σχεδιασμού μας για τη νέα σεζόν, με μοναδικό γνώμονα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τη Μαύρη Θύελλα και τον κόσμο της.»

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Καλαμάτα ποδόσφαιρο
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