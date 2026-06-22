Προοδευτικοί εκπαιδευτικοί βρίσκουν δημιουργικούς τρόπους να αξιοποιήσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη για να βοηθήσουν τους μαθητές. Την ίδια στιγμή, η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου της Νέας Υόρκης πιέζει τον δήμαρχο, Ζοράν Μαμντάνι, να «παγώσει άμεσα» οποιαδήποτε χρήση της AI στα σχολεία.

Πριν από τρεις μήνες, ο καγκελάριος των Δημόσιων Σχολείων της Νέας Υόρκης, Κάμαρ Σάμιουελς, εξέδωσε προσεκτικά διατυπωμένες οδηγίες για την υπεύθυνη χρήση της AI, οι οποίες περιλάμβαναν διαδικασία αξιολόγησης νέων εργαλείων και μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, έπειτα από αντιδράσεις, δήλωσε πρόσφατα ότι «έκανε λάθος εκτίμηση» και χαρακτήρισε την AI «την πιο παρεμβατική τεχνολογία που έχουμε δει».

Είναι λογικό οι γονείς να εξετάζουν προσεκτικά κάθε νέα τεχνολογία πριν την εισαγάγουν στη ζωή των παιδιών τους. Ωστόσο, είναι ήδη σαφές ότι ο αποκλεισμός της AI από τα σχολεία θα έβλαπτε κυρίως τα παιδιά που χρειάζονται τη μεγαλύτερη υποστήριξη.

Οι ψηφιακοί εκπαιδευτικοί βοηθοί που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη μπορούν να προσαρμόζουν τα μαθήματα μαθηματικών και γλωσσικών δεξιοτήτων στον ρυθμό κάθε μαθητή. Τα εργαλεία αυτόματης μετάφρασης μπορούν να βοηθήσουν όσους δεν μιλούν αγγλικά να παρακολουθούν το μάθημα. Οι βοηθοί μελέτης μπορούν να παρέχουν καθοδήγηση βήμα προς βήμα για την επίλυση ασκήσεων. Επιπλέον, οι τεχνολογίες υποστήριξης αποτελούν πολύτιμο εργαλείο για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.

Τα δημόσια σχολεία της Νέας Υόρκης συγκαταλέγονται στα πιο καλά χρηματοδοτούμενα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η μέση δαπάνη ανά μαθητή έφτασε περίπου τις 40.000 δολάρια πέρυσι, όμως τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα δεν είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά.

Ενώ η Νέα Υόρκη έχει αναστείλει την έναρξη λειτουργίας ενός λυκείου με επίκεντρο την AI, το Χιούστον επενδύει 4,5 εκατομμύρια δολάρια για να δημιουργήσει εννέα σχολικές μονάδες με έμφαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη από το φετινό φθινόπωρο. Είτε μας αρέσει είτε όχι, τα σημερινά παιδιά θα ζήσουν σε έναν κόσμο όπου η AI θα παίζει κεντρικό ρόλο. Η κατανόηση και η αποτελεσματική χρήση αυτών των εργαλείων θα τα βοηθήσει να γίνουν πιο επιτυχημένοι επαγγελματίες στο μέλλον.

Ωστόσο, αυτό φαίνεται πως δεν αποτελεί προτεραιότητα για το συνδικάτο των εκπαιδευτικών. Η Ένωση Εκπαιδευτικών της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, στην οποία υπάγεται και η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών της πόλης, ενέκρινε πριν από τρεις εβδομάδες ψήφισμα που ζητά την απαγόρευση των chatbot τεχνητής νοημοσύνης για μαθητές κάτω των 16 ετών. Παράλληλα, αντιτίθεται και στη χρήση οθονών από μαθητές πριν από την τρίτη τάξη του δημοτικού.

Ο Μαμντάνι έχει παραμείνει ασαφής σχετικά με τη θέση του για την AI στα σχολεία. Προς τιμήν του, δεν έχει αποκλείσει την αξιοποίηση της τεχνολογίας για τη βελτίωση της μάθησης. Ωστόσο, οι πιέσεις αυξάνονται. Θα μπορέσει να αντισταθεί σε αυτές;

Πηγή: skai.gr

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