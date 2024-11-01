Λογαριασμός
Η ΑΑΔΕ προειδοποιεί για απάτη: Προσοχή σε παραπλανητικά μηνύματα SMS για δήθεν επιστροφή φόρου

Εάν οι παραλήπτες πατήσουν τον σύνδεσμο, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να προκληθούν προβλήματα ασφαλείας ή να αλιευθούν προσωπικές ή και τραπεζικές τους πληροφορίες

ΑΑΔΕ: Προσοχή σε παραπλανητικά μηνύματα SMS για δήθεν επιστροφή φόρου

Τις τελευταίες ημέρες έχουν ενταθεί οι κακόβουλες ενέργειες αποστολής παραπλανητικών μηνυμάτων SMS σε κινητές συσκευές (SMISHING), με στόχο την υποκλοπή προσωπικών στοιχείων και στοιχείων τραπεζικών καρτών, προειδοποιεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Η ΑΑΔΕ εφιστά ιδιαίτερη προσοχή καθώς τα παραπλανητικά μηνύματα:

  • Φαίνεται ότι αποστέλλονται από την ΑΑΔΕ ή κάποια άλλη αξιόπιστη οντότητα, όπως το gov.gr.
  • Ισχυρίζονται ότι ο παραλήπτης δικαιούται επιδότηση ή επιστροφή φόρου.
  • Παροτρύνουν την σύνδεση μέσω link σε πλαστή ιστοσελίδα.

Εάν οι παραλήπτες πατήσουν τον σύνδεσμο, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να προκληθούν προβλήματα ασφαλείας ή να αλιευθούν προσωπικές ή και τραπεζικές τους πληροφορίες. Για την προστασία τους, οι πολίτες πρέπει να μην κάνουν click ή tap σε κανένα σύνδεσμο και να διαγράψουν αμέσως το μήνυμα.

