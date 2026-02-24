Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θεσσαλονίκη: Έκρηξη από γκαζάκι έξω από στέκι αντιεξουσιαστών (Εικόνες, βίντεο)

Προκλήθηκαν φθορές στην τζαμαρία και το στόρι του ισογείου - »Τρομάξαμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ δυνατός ο θόρυβος», ανέφερε ένοικος διπλανής πολυκατοικίας

Έκρηξη

Συναγερμός σήμανε σήμερα τα ξημερώματα της Τρίτης στις Αρχές μετά από έκρηξη που σημειώθηκε έξω από πολυκατοικία στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, λίγο πριν τις 04:30 σημειώθηκε έκρηξη από γκαζάκι έξω από πολυκατοικία επί της οδού Αγίας Τριάδος. Από την έκρηξη προκλήθηκαν φθορές στην τζαμαρία και το στόρι του ισογείου. 

Έκρηξη

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, o χώρος χρησιμοποιείται ως στέκι από άτομα που πρόσκεινται στον αντιεξουσιαστικό χώρο.

«Γύρω στις 04:20, ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος. Είπαμε βόμβα, κάτι έγινε. Βγήκαμε όλοι στα μπαλκόνια αλλά δεν καταλάβαμε τι έγινε. Τώρα που βγήκα έξω είδα τι έγινε. Τρομάξαμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ δυνατός ο θόρυβος», ανέφερε ένοικος διπλανής πολυκατοικίας.

Η Ελληνική Αστυνομία ερευνά την υπόθεση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Έκρηξη Θεσσαλονίκη πολυκατοικία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark