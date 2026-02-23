Την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προκάλεσε πυρκαγιά που ξέσπασε στην ιστορική κεραμοποιία Αλλατίνη, στην ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης, λίγο πριν τις 8 το βράδυ της Καθαράς Δευτέρας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά ξέσπασε σε υπαίθριο χώρο της ιστορικής βιομηχανίας στις 19.30, ωστόσο από τις φωτογραφίες του ThessPost.gr, οι φλόγες διακρίνονται να ξεπηδούν και από το εσωτερικό κτιρίου.

