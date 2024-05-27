Προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο εισαγγελέας για τη φωτιά που προκλήθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στα γραφεία της ΠΑΕ Άρης, στο γήπεδο «Κλ. Βικελίδης», ενέργεια που σύμφωνα με τις έρευνες των αρμόδιων διωκτικών Αρχών, οφείλεται σε εμπρησμό.

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης έδωσε εντολή στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης να παραγγείλει τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας. Τα διερευνώμενα αδικήματα είναι αυτά του εμπρησμού, της φθοράς με φωτιά, της χρήσης εύφλεκτων υλών και της παράβασης του νόμου περί κροτίδων (τα δύο τελευταία με τις επιβαρυντικές διατάξεις του Αθλητικού Νόμου).

Την έρευνα καλείται να φέρει εις πέρας η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους Θεσσαλονίκης της ΕΛ.ΑΣ.

Στην παραγγελία του, ο εισαγγελέας ζητεί να περιληφθούν στη δικογραφία τα αποτελέσματα από την επιτόπια έρευνα που διεξήγαγε η Πυροσβεστική Υπηρεσία και το βιντεοληπτικό υλικό από τον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου. Ακόμη ζητεί να ληφθεί κατάθεση από τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ Άρης Θεόδωρο Καρυπίδη και να προσδιοριστεί επ' ακριβώς το μέγεθος των ζημιών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά.

Η φωτιά προκλήθηκε λίγες ώρες μετά τον χαμένο τελικό Κυπέλλου των «κιτρίνων» στον Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου από τον Παναθηναϊκό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

