Θεσσαλονίκη: Δόθηκε στην κυκλοφορία η γέφυρα Αξιού στην ΠΑΘΕ

Στην παράδοση στην κυκλοφορία του νότιου κλάδου της γέφυρας Αξιού μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης από την Εγνατία Οδό Α.Ε., παρέστησαν, σήμερα, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας και ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Υποδομές, Νίκος Ταχιάος.

Με την παράδοση στην κυκλοφορία σταματά η εκτροπή των οχημάτων στον βόρειο κλάδο της γέφυρας, ενώ επανέρχεται η λειτουργία του σταθμού διοδίων στα Μάλγαρα με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, η οποία είχε ανασταλεί για όσο διάστημα διαρκούσαν οι εργασίες αποκατάστασης.



Με αφορμή την αποκατάσταση της ομαλής κυκλοφορίας στη Γέφυρα Αξιού, ο Χρίστος Δήμας, δήλωσε:

«Παραδίδουμε στην κυκλοφορία τη γέφυρα στα Μάλγαρα, όπου γίνονταν εργασίες από τον Ιανουάριο του 2024, κυρίως στο σκέλος της ενίσχυσης της δομικής επάρκειας της γέφυρας.

Μπορούμε, έτσι, να μετακινούμαστε με μεγαλύτερη ασφάλεια, πάντοτε στο όριο της ταχύτητας, βέβαια, αποκαθιστώντας ένα σημαντικό πρόβλημα, τη μεγάλη ταλαιπωρία που υπήρχε, ειδικά όταν είχαμε αυξημένη κυκλοφορία λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη.

Είναι ένα από τα πολλά έργα που εκτελούνται σε όλη την επικράτεια με στόχο την ενίσχυση παλαιότερων υποδομών, όπως η συγκεκριμένη γέφυρα, που χρειάζονται υποστήριξη και προσαρμογή στις σημερινές συνθήκες.

Είναι μια ακόμη απόδειξη, ότι η ασφάλεια είναι στην προτεραιότητα όλων μας».





Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Υποδομές Νίκος Ταχιάος, ανέφερε με τη σειρά του: «Σήμερα παραδίδουμε τον νότιο κλάδο της γέφυρας του Αξιού ποταμού, μετά την ολοκλήρωση των επειγουσών εργασιών αποκατάστασης και ενίσχυσης της δομικής επάρκειας της παλαιάς γέφυρας. Κατανοώ ότι αυτές οι εργασίες ταλαιπώρησαν αρκετούς από τους Θεσσαλονικείς συμπολίτες μας, καθώς τέτοια έργα δεν είναι εύκολα, ειδικά όταν επηρεάζεται η κυκλοφορία. Ωστόσο, το πιο σημαντικό είναι ότι το έργο αυτό αφορά στην ασφάλεια των μετακινουμένων, και πάντα η ασφάλεια προηγείται της άνεσης. Η Εγνατία Οδός Α.Ε. σταδιακά αποχωρεί από τη διαχείριση του δρόμου. Η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού είναι ένα σημαντικό στοίχημα για την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη που πολύ σύντομα, θα επιτευχθεί. Ο Παραχωρησιούχος θα αναλάβει να παραδώσει τα έργα στο σύνολό τους, να αναβαθμίσει τμήματα του δρόμου, όπως το τμήμα που βρισκόμαστε σήμερα, και να κατασκευάσει τους κάθετους άξονες που για πολλά χρόνια αποτελούσαν ζήτημα για την ασφάλεια των μετακινουμένων. Αυτή είναι η επόμενη προτεραιότητα της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, υπό τον Υπουργό Χρίστο Δήμα». Σημειώνεται πως το αντίτιμο των διοδίων στα Μάλγαρα παραμένει το ίδιο ενώ όπως αναφέρθηκε η μη απόδοση αντιτίμου για 14 μήνες όσο κράτησαν οι εργασίες προκάλεσαν διαφυγόντα έσοδα περίπου 8 εκατ. ευρώ.

Νωρίτερα ο κ. Δήμας επισκέφτηκε τον σταθμό διοδίων Μαλγάρων όπου οι υπεύθυνοι της Εγνατίας Οδού Α.Ε. του έκαναν δώρο έναν πομποδέκτη και του παρέθεσαν στοιχεία για τους χρήστες της οδού που έχουν προμηθευτεί Egnatia Pass. Συγκεκριμένα, από το 2020 που άρχισε η διανομή των πομποδεκτών έως σήμερα περίπου 300.000 κάτοχοι οχημάτων διαθέτουν πομποδέκτη για τις διελεύσεις τους.

