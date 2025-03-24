Επίθεση από τουλάχιστον δέκα άτομα κατήγγειλε ότι έπεσε γνωστός "youtuber" της Θεσσαλονίκης.

Όπως κατήγγειλε ο ίδιος στην Αστυνομία, οι δράστες - κάποιοι εξ αυτών με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά - του πέταξαν πέτρες, αβγά και πλαστικά μπουκάλια νερού.

Η εις βάρος του επίθεση έγινε χθες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, οι δράστες τον εντόπισαν στη Νέα Παραλία και τον κυνήγησαν μέχρι τη λεωφόρο Βασ. Όλγας.

Από την Αστυνομία συνελήφθη ένας 16χρονος, τον οποίο φέρεται να αναγνώρισε ο καταγγέλλων.

Εις βάρος του ανήλικου απαγγέλθηκαν κατηγορίες για εξύβριση, απειλή και σωματικές βλάβες. Παραπέμφθηκε με ρητή δικάσιμο στο αρμόδιο Δικαστήριο Ανηλίκων.

Πηγή: skai.gr

