Ξάνθη: Έκλεψαν πηνία χαλκού από στύλους της ΔΕΔΔΗΕ αξίας 155.160 ευρώ

Δυο άτομα που κατηγορούνται για κλοπή χαλκού από πυλώνες της ΔΕΔΔΗΕ συνολικής αξίας 155.160 ευρώ, συνέλαβαν οι αστυνομικοί χθες το πρωί σε οικισμό της Ξάνθης.

Οι αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης, των ομάδων Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας Ξάνθης και του τμήματος Συνοριακής Φυλακής Κ. Νευροκοπίου Δράμας εντόπισαν και συνέλαβαν τους δράστες, διότι νωρίτερα επιβαίνοντες σε Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο μετέβησαν σε οικισμό της Ροδόπης και αφαίρεσαν από μετασχηματιστή της ΔΕΔΔΗΕ τρία πηνία χαλκού.

Από την συνεχιζόμενη έρευνα των αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι οι δράστες κατά το χρονικό διάστημα από 14 Ιανουαρίου 2025 έως 22 Μαρτίου 2025, διέπραξαν σε περιοχές της Ξάνθης και της Ροδόπης είκοσι μία ακόμα τετελεσμένες κλοπές μετασχηματιστών και μια απόπειρα, προκαλώντας φθορές, αφαιρώντας από το εσωτερικό τους χαλκό, η συνολική εκτιμώμενη αξία των οποίων ανέρχεται στις 155.160 ευρώ.

Στο εσωτερικό του Ι.Χ.Φ. αυτοκινήτου που χρησιμοποίησαν οι δυο δράστες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα τρία αφαιρεθέντα πηνία χαλκού ενώ από την οικία του ενός συλληφθέντα κατασχέθηκαν καλώδια χαλκού από μετασχηματιστές συνολικού βάρους 160 κιλών, τα οποία αποδόθηκαν στους δικαιούχους τους. Επιπλέον, κατασχέθηκαν το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες και πλήθος εργαλείων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης, ενώ από το τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης συνεχίζονται οι έρευνες για τυχόν συμμετοχή τους σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.