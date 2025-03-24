Ελεύθερη αφέθηκε η 27χρονη που συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής για εμπλοκή σε τροχαίο, καθώς οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η 27χρονη που είχε απασχολήσει στο παρελθόν την κοινή γνώμη για την πολύκροτη υπόθεση βιασμού που είχε καταγγείλει εις βάρος της, σε πρωτοχρονιάτικο πάρτι στη Θεσσαλονίκη, παραπέμφθηκε να δικαστεί στο αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

Ωστόσο, ζήτησε αναβολή για να ετοιμάσει την υπεράσπισή της, αίτημα που έγινε δεκτό από το δικαστήριο, το οποίο ανέβαλε την υπόθεση για την ερχόμενη Τετάρτη (26/3). Παρόλο που η εισαγγελέας της έδρας ζήτησε να διατηρηθεί η κράτησή της μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, το δικαστήριο αποφασίσει να αρθεί και έτσι, αφέθηκε ελεύθερη, σύμφωνα με το emakedonia.gr.

Νωρίτερα, η γυναίκα πέρασε το κατώφλι του εισαγγελέα, ο οποίος της άσκησε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση και για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σημειώνεται πως το τροχαίο με υλικές ζημιές συνέβη το βράδυ της Κυριακής στην οδό Δελφών, ανατολικά της Θεσσαλονίκης. Το όχημα που οδηγούσε η ίδια φαίνεται να χτύπησε με δίκυκλο και εν συνεχεία προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Από το αλκοτέστ που ακολούθησε (με τη μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα) προέκυψε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλης και ειδικότερα οι μετρήσεις "έδειξαν" 1,16 mg/lt (η πρώτη) και 0,70 mg/lt (η δεύτερη).

Πηγή: skai.gr

