Ενώπιον της 3ης Ειδικής Ανακρίτριας προκειμένου να δώσει τις δικές της εξηγήσεις για το τροχαίο με εγκατάλειψη που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών, που είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό δύο ατόμων θα βρεθεί σήμερα η 45χρονη οδηγός της μαύρης Porsche.

Στην 45χρονη έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια, εγκατάλειψη στο τόπο του ατυχήματος και οδήγηση υπό την επίδραση ναρκωτικών. Σημειώνεται ότι η τελευταία κατηγορία προκύπτει καθώς η ίδια ανέφερε ότι στο νοσοκομείο που μετέβη μετά το τροχαίο της έδωσαν ηρεμιστικό χάπι.

Επίσης, από τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων προκύπτει ότι η 45χρονη δεν είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ.

«Έπαθα αμνησία... Δεν κατανάλωσα αλκοόλ»

Μιλώντας χθες στον ΣΚΑΪ, η 45χρονη συνέχισε να υποστηρίζει ότι δεν κατανάλωσε αλκοόλ και πρόσθεσε ότι δεν θυμάται τι συνέβη διότι έπαθε αμνησία.

«Δεν έχω κάνει κάτι... Δεν έχω να δηλώσω τίποτα. Είμαι σοκαρισμένη. Βασικά, έπαθα αμνησία. Δεν εγκατέλειψα κανέναν. Ήμουν στο ΑΧΕΠΑ. Υπάρχουν χαρτιά. Πήγα και δέχθηκα τις πρώτες βοήθειες. Ήμουν αιμόφυρτη. Το είδε τώρα και η κυρία εισαγγελέας ότι έχω μώλωπες, χτυπήματα παντού κ.λπ. Είμαι πάρα πολύ συντετριμμένη με αυτό που έγινε. Δεν είχα πιει καθόλου αλκοόλ. Το θεωρώ όλο αυτό άδικο. Αυτό έχω να δηλώσω.».

Επιπλέον, υποστηρίζει πως έσκυψε μια στιγμή για να κλείσει το καλοριφέρ στο αυτοκίνητο και συνέβη το τροχαίο.

«Ήταν πρωινές ώρες και έσκυψα να κλείσω τον κλιματισμό από το αυτοκίνητο και σε ένα δευτερόλεπτο έγινε... έφυγα από την προσοχή του δρόμου και έφυγα εκτός δρόμου. Είναι μηδενικές δεν είχα καταναλώσει (αλκοόλ). Έχουν βγει οι αιματολογικές. Είμαι σοκαρισμένη ειλικρινά. Περίμενα σήμερα να πάω... έχω δυο παιδάκια ανήλικα» τόνισε.

«Δεν είχα καταναλώσει τίποτα» δήλωσε, ερωτηθείσα αν είχε καταναλώσει κάποιο χάπι. «Μου παρείχαν κάποιο φάρμακο στο ΑΧΕΠΑ ενώ πήγα αιμόφυρτη».

Την ίδια ώρα, και τα δύο άτομα που επέβαιναν στο άλλο όχημα εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο με κατάγματα.

Πηγή: skai.gr

