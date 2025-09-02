Συναγερμός σήμανε στις Αρχές, καθώς ένας 22χρονος μεταφέρθηκε μαχαιρωμένος στο νοσοκομείο Κορίνθου.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει και το korinthostv, λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα της Τρίτης, η αστυνομία ενημερώθηκε από γιατρό του νοσοκομείου ότι είχε μεταφερθεί από τους οικείους του στα Επείγοντα, ένας 22χρονος τραυματισμένος από μαχαίρι στον λαιμό.

Οι γιατροί έδωσαν μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή, όμως, όπως αποδείχτηκε, τα τραύματα ήταν πολύ σοβαρά και δυστυχώς κατέληξε.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για να συλλάβει τον δράστη και να διαλευκάνει τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το αιματηρό περιστατικό, πώς συνέβη και πού.

Πηγή: skai.gr

