Θέρμη: «Δεν κατανάλωσα αλκοόλ», λέει η οδηγός της Porsche για το τροχαίο

«Δεν έχω κάνει κάτι, δεν είχα καταναλώσει αλκοόλ» τόνισε στον ΣΚΑΪ η 45χρονη που προκάλεσε το τροχαίο ατύχημα με τη Porsche στη Θέρμη.

«Δεν έχω κάνει κάτι... Δεν έχω να δηλώσω τίποτα. Είμαι σοκαρισμένη. Βασικά, έπαθα αμνησία. Δεν εγκατέλειψα κανέναν. Ήμουν στο ΑΧΕΠΑ. Υπάρχουν χαρτιά. Πήγα και δέχθηκα τις πρώτες βοήθειες. Ήμουν αιμόφυρτη. Το είδε τώρα και η κυρία εισαγγελέας ότι έχω μώλωπες, χτυπήματα παντού κ.λπ.

«Είμαι πάρα πολύ συντετριμμένη με αυτό που έγινε. Δεν είχα πιει καθόλου αλκοόλ. Το θεωρώ όλο αυτό άδικο. Αυτό έχω να δηλώσω. Ήταν πρωινές ώρες και έσκυψα να κλείσω τον κλιματισμό από το αυτοκίνητο και σε ένα δευτερόλεπτο έγινε... έφυγα από την προσοχή του δρόμου και έφυγα εκτός δρόμου».

«Είναι μηδενικές δεν είχα καταναλώσει (αλκοόλ). Έχουν βγει οι αιματολογικές. Είμαι σοκαρισμένη ειλικρινά. Περίμενα σήμερα να πάω... έχω δυο παιδάκια ανήλικα» τόνισε.



«Δεν είχα καταναλώσει τίποτα» δήλωσε, ερωτηθείσα αν είχε καταναλώσει κάποιο χάπι. «Μου παρείχαν κάποιο φάρμακο στο ΑΧΕΠΑ ενώ πήγα αιμόφυρτη».



Πηγή: skai.gr

