Λόγω εκτέλεσης εργασιών, από σήμερα 2-9-2025 έως και τις 31-10-2025, καθ' όλη τη διάρκεια του 24ώρου, θα πραγματοποιείται προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας στην αριστερή λωρίδα της λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Δαιδάλου και Δ. Αρεοπαγίτου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατά την παραπάνω διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται εκ περιτροπής.

Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Πηγή: skai.gr

