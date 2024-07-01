Με τη ανακοίνωση των βαθμολογιών των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων δίνεται ένα τέλος στην αγωνία των υποψηφίων.

Ο φυσικός και εκπαιδευτικός αναλυτής Αργύρης Μυστακίδης, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, τονίζει πως «ο χαρακτήρας των πανελλαδικών εξετάσεων είναι διαγωνιστικός, οπότε η βαθμολογική επίδοση ενός υποψηφίου πρέπει να κρίνεται πάντα σε σύγκριση με τις επιδόσεις των συνυποψηφίων του. Η ανακοίνωση των βαθμολογιών είναι πάντα φορτισμένη συναισθηματικά, τόσο για τους υποψηφίους που αισθάνονται ικανοποιημένοι από τις επιδόσεις τους, όσο και γι' αυτούς που δεν είναι».

«Συγχαίρουμε θερμά την πρώτη κατηγορία υποψήφιων», τονίζει ο κ. Μυστακίδης, «αλλά και τη δεύτερη για την προσπάθειά τους. Συνιστούμε δε, στη δεύτερη κατηγορία υποψηφίων, μια ψύχραιμη αποτίμηση της προσπάθειάς τους, σε έναν δεύτερο χρόνο και αφού παρέλθει η συναισθηματική φόρτιση. Υπάρχουν πάντοτε επιλογές και δυνατότητες για όλους. Μάλιστα, όπως έλεγε σοφά και ο Ουίνστων Τσώρτσιλ: Η επιτυχία δεν είναι οριστική, η αποτυχία δεν είναι μοιραία. Αυτό που μετράει είναι το κουράγιο να συνεχίζεις».

Τα μαθήματα με τα μεγαλύτερα ποσοστά αποτυχίας και επιτυχίας

Τα Λατινικά, η Βιολογία, η Πληροφορική και η Οικονομία είναι τα τέσσερα μαθήματα που παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά αριστούχων (24,17%, 22,24%, 21,71% και 20,19% αντίστοιχα), ενώ στον αντίποδα η Ιστορία, η Φυσική, τα Μαθηματικά και η Πληροφορική είναι τα τέσσερα μαθήματα με τα μεγαλύτερα ποσοστά αποτυχίας.

«Το αξιοπερίεργο με το μάθημα της Πληροφορικής είναι πως έχουμε ταυτόχρονα υψηλό ποσοστό αριστείας αλλά και υψηλό ποσοστό γραπτών κάτω από τη βάση» σημειώνει ο εκπαιδευτικός αναλυτής.

Τα ποσοστά των γραπτών κάτω από τη βάση είναι: 59,86% για το μάθημα της Ιστορίας, 58,94% για τη Φυσική, 58,36% για τα Μαθηματικά και 41,27% για την Πληροφορική.

«Μεσοσταθμικά πάντως», εξηγεί ο κ. Μυστακίδης στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «οι αυξομειώσεις ανά βαθμολογική κλίμακα δεν είναι σημαντικές στις τέσσερις ομάδες προσανατολισμού καθώς η μεγαλύτερη αποτυχία (σε σχέση με πέρσι) σε κάποιο μάθημα αντισταθμίζεται με καλύτερες επιδόσεις σε κάποιο ή κάποια άλλα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην αναμένονται μεγάλες μεταβολές στις βάσεις εισαγωγής των αντίστοιχων επιστημονικών πεδίων (ΕΠ) με ποιο αισθητές να είναι αυτές του 2ου ΕΠ (Θετικών Σπουδών).

Αναλυτικά η στατιστική επεξεργασία της βαθμολογίας ανά μάθημα

Ομάδα προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών

Ν. Γλώσσα και Λογοτεχνία

Μικρές μεταβολές σε σχέση με πέρσι. Μικρή μείωση στην κλίμακα 15-20 (περίπου 2%), μικρή μείωση γραπτών κάτω από τη βάση και σχεδόν ισόποσες αυξήσεις στις περιοχές 10-13 και 13-15.

Αρχαία Ελληνικά

Ελαφρώς χειρότερες επιδόσεις από πέρσι. Μείωση άριστων επιδόσεων (-2,69%), μείωση στην κλίμακα 15-18 (-1,12%), ελάχιστη μείωση επιδόσεων κάτω από τη βάση (-0,64%) και μετατόπιση όλων των παραπάνω στη μεσαία κλίμακα 10-15.

Ιστορία

Δυσκόλεψε αρκετά τις υποψήφιες και υποψήφιους η Ιστορία σε σχέση με πέρσι με σημαντική αύξηση των γραπτών κάτω από τη βάση (+9,10%) και αντίστοιχη μείωση επιδόσεων σε όλες τις βαθμολογικές κλίμακες πάνω από τη βάση.

Λατινικά

Οριακή αύξηση άριστων επιδόσεων (+1,43%) και μικρή αύξηση των γραπτών κάτω από τη βάση (+2,35%). Μικρές μειώσεις στις ενδιάμεσες κλίμακες 10-18.

Ομάδα προσανατολισμού θετικών σπουδών

Ν. Γλώσσα και Λογοτεχνία

Σημαντική αύξηση των επιδόσεων στην κλίμακα 13-15 (+13,66%) με αντίστοιχες μειώσεις στις υπόλοιπες κλίμακες (κυρίως στην κλίμακα 10-13).

Μαθηματικά

Αισθητή μείωση των καλών επιδόσεων (-4,87% στην κλίμακα 15-18 και -6,37% στην κλίμακα 18-20), που επιβεβαιώνει τις αρχικές εκτιμήσεις. Σημαντική αύξηση βαθμολογιών στη μεσαία κλίμακα 13-15 (+10,90%), μικρή μείωση στην κλίμακα 10-13 (-1,45%) και οριακή αύξηση των γραπτών κάτω από τη βάση (+1,8%).

Φυσική

Σημαντική αύξηση των γραπτών κάτω από τη βάση (+11,5%), σημαντική μείωση των άριστων επιδόσεων (-8,48%), αισθητή μείωση γραπτών στις περιοχές 15-18 (-3,63%) και 10-13 (-4,40%) και αισθητή αύξηση στην κλίμακα 13-15 ( +5.02%).

Χημεία

Καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με πέρσι με αισθητή μείωση γραπτών κάτω από τη βάση (-12,04%) όπως και στη χαμηλόβαθμη περιοχή πάνω από τη βάση 10-13 με αντίστοιχες αυξήσεις στις υπόλοιπες βαθμολογικές κλίμακες 13-15 (+8,76%), 15-28(+4,43%) και 18-20 (+2,87%).

Ομάδα προσανατολισμού σπουδών υγείας

Ν. Γλώσσα και Λογοτεχνία

Ανεπαίσθητες μεταβολές με πιο αισθητή τη μικρή αύξηση γραπτών στην κλίμακα 13-15 (+2,61%) και μικρές μειώσεις σε όλες τις υπόλοιπες κλίμακες.

Φυσική

Εδώ η αποτυχία έχει μεγαλύτερη ποσοστιαία έκφραση, με το 63% των γραπτών να βρίσκονται κάτω από τη βάση. Αισθητή μείωση των άριστων επιδόσεων (-6,37%) και των επιδόσεων στην κλίμακα 15-18 (-3,57%). Σχεδόν αμετάβλητη η περιοχή 10-15.

Χημεία

Αντίστοιχη εικόνα με αυτή στο πεδίο των Θετικών Επιστημών. Σημαντική μείωση των γραπτών κάτω από τη βάση και μετατόπιση τους σε όλες τις κλίμακες πάνω από τη βάση. Εδώ το ποσοστό των άριστων επιδόσεων εμφανίζει μεγαλύτερη αύξηση (+4,48%) από ότι στο πεδίο των Θετικών Επιστημών.

Βιολογία

Αισθητά καλύτερες επιδόσεις, με μείωση των γραπτών κάτω από τη βάση (-7,13%) και αντίστοιχη, σχεδόν ισόποση, αύξηση των άριστων επιδόσεων (+6,95%).

Ομάδα προσανατολισμού σπουδών οικονομίας και πληροφορικής

Ν. Γλώσσα και Λογοτεχνία

Ανεπαίσθητες μεταβολές. Μικρή μείωση των γραπτών κάτω από τη βάση (-1,83%) και μετατόπισή τους στην κλίμακα 10-13.

Μαθηματικά

Χωρίς μεγάλες μεταβολές οι επιδόσεις στα μαθηματικά και ελαφρώς χειρότερες από πέρσι. Σταθερά μεγάλο το ποσοστό γραπτών κάτω από τη βάση με μικρή αύξηση (+2,9%). Μικρές μειώσεις στην περιοχή 13-20 και μικρή αύξηση στην περιοχή 10-13 (2,92%).

Πληροφορική

Μικρές μεταβολές σε σχέση με πέρσι. Μικρή μετατόπιση γραπτών από την περιοχή 10-13 (-2,47%) στην περιοχή κάτω από τη βάση (+2,77%). Οριακή αύξηση αριστούχων (+0,97%) και οριακή μείωση στην κλίμακα 15-18 (-1,3%).

Οικονομία

Ελαφρώς καλύτερες επιδόσεις από πέρσι. Μείωση γραπτών στις κλίμακες 0-10 (-3,92%), 10-13 (-2,4%), 13-15 (-0,5%) με αντίστοιχες αυξήσεις στις κλίμακες 15-18 (+2,95%) και 18-20 (+3,84%)

Σύνταξη και υποβολή μηχανογραφικού δελτίου

Ο κ. Μυστακίδης υπογραμμίζει πως εκείνο που εκκρεμεί «είναι η ανακοίνωση του μέσου όρου (ΜΟ) σε κάθε ομάδα προσανατολισμού (ΟΠ) και η συνακόλουθη και πολύ κρίσιμη επίσημη ανακοίνωση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής (ΕΒΕ). Η ελάχιστη βάση εισαγωγής προκύπτει ως ποσοστό του ΜΟ ανά ΟΠ, με συντελεστή που κυμαίνεται από 0,8 έως και 1,2 και έχει οριστεί ξεχωριστά από κάθε τμήμα. Η ΕΒΕ θα καθορίσει και τη δυνατότητα κάθε υποψηφίου να επιλέξει ένα τμήμα ή όχι. Πιστεύω πάντως πως τελικές τιμές θα διαφέρουν ελάχιστα από τις εκτιμήσεις μας».

«Το τελευταίο στάδιο στη διαδικασία των Πανελλαδικών εξετάσεων», σημειώνει ο εκπαιδευτικός αναλυτής, «είναι η σύνταξη και η υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου κάθε υποψηφίου και είναι εξίσου σημαντικό με τις ίδιες τις εξετάσεις. Έτσι, πρέπει να αντιμετωπίζεται με τη δέουσα ωριμότητα. Οι σωστές επιλογές θα διαμορφώσουν τη μελλοντική πορεία κάθε υποψηφίου και θα κάνουν τη διαδρομή του ευκολότερη και πιο αποδοτική».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

