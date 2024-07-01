Λογαριασμός
Στο νοσοκομείο με έμφραγμα ο Αλέκος Φλαμπουράρης - Επικοινωνία Κασσελάκη με τη σύζυγό του

Ο 85χρονος πρώην βουλευτής και υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ εισήχθη στο νοσοκομείο εσπευσμένα τα ξημερώματα Κυριακής  

UPDATE: 11:18
Αλέκος Φλαμπουράρης

Σε ιδιωτικό θεραπευτήριο της Αθήνας, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, νοσηλεύεται μετά από έμφραγμα ο πρώην βουλευτής και υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκος Φλαμπουράρης

Ο 85χρονος πολιτικός εισήχθη στο νοσοκομείο εσπευσμένα τα ξημερώματα Κυριακής.

Σήμερα αναμένεται να μεταφερθεί στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, καθώς η κατάσταση της υγείας του εξελίσσεται ομαλά. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης επικοινώνησε με τη σύζυγο του κ. Φλαμπουράρη. "Οι σκέψεις μου είναι μαζί σας, προσεύχομαι να γίνει καλύτερα όσο το δυνατόν συντομότερα" τόνισε. 

