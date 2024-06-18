Για έκθεση ανηλίκου συνελήφθη μία 26χρονη, καθώς φέρεται να κλείδωσε τον 7χρονο γιο της, στο διαμέρισμα όπου ζουν, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και αποχωρώντας τον άφησε χωρίς επίβλεψη.

Η Άμεση Δράση ειδοποιήθηκε γύρω στις 11.30 χθες το βράδυ από περιοίκους που άκουσαν τον ανήλικο να φωνάζει. Στο σημείο κλήθηκε πταισματοδίκης, ενώ κλειδαράς κατέφθασε στη συνέχεια και άνοιξε την πόρτα του σπιτιού.

Η 26χρονη, υπήκοος Συρίας, συνελήφθη ύστερα από αστυνομικές αναζητήσεις, ενώ προανακριτικά φέρεται να κατέθεσε ότι είχε πάει σε γειτονικό σούπερ μάρκετ να ψωνίσει χυμό και γάλα, αλλά κατά την επιστροφή της πέτυχε ένα αδέσποτο γατάκι το οποίο φροντίζει με τον γιο της, με συνέπεια να καθυστερήσει.

Παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο με την εισαγγελέα να ζητεί από την Εισαγγελία Ανηλίκων Θεσσαλονίκης να διερευνήσει τις συνθήκες διαβίωσης του ανήλικου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

