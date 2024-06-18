Της Μαρίνας Ζιώζιου

Ολοκληρώνοντας τις Πανελλαδικές, κάθε τελειόφοιτος ή απόφοιτος Λυκείου καλείται να διευθετήσει το πολύ σημαντικό ζήτημα της συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου, ιεραρχώντας σωστά τις επιλογές του.

Πρόκειται για μια πολύ απαιτητική και πολύπλοκη διαδικασία, στην οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή. Ο μαθητής καλείται να συνδυάσει τις επιθυμίες, τις προσδοκίες και σε ένα σημαντικό βαθμό και τη βαθμολογία του.

«Πολλές φορές, άλλοτε από επιφανειακή ενημέρωση και άλλοτε από παράβλεψη, οι μαθητές μπορεί να απωλέσουν καλές επιλογές», αναφέρουν στο skai.gr οι Θεόδωρος Καλαϊτζίδης, Μαθηματικός και πρόεδρος του Ομίλου «ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ» και ο Δρ Ταουσάνης Χρήστος, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού, συγγραφέας, ιδρυτής του «EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας».

«Αυτό συμβαίνει είτε γιατί δεν έδωσαν την απαιτούμενη προσοχή στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού είτε γιατί δεν ζήτησαν τη βοήθεια ειδικών και ανθρώπων που έχουν γνώση και εμπειρία, τόσο στη διαδικασία όσο και στα δεδομένα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Υπό αυτό το πρίσμα, κρίνεται σκόπιμο να παραθέσουμε ορισμένες συμβουλές συμπλήρωσης μηχανογραφικού που θα βοηθήσουν βήμα – βήμα τον κάθε ενδιαφερόμενο».

5+1 σημαντικές αρχές του Μηχανογραφικού

Μην εφησυχάζετε στην υψηλή βαθμολογία που έχετε ή μην απογοητεύεστε από μια μέτρια βαθμολογία

Το ότι έχετε συγκεντρώσει πολλά μόρια δεν είναι λόγος για να δηλώσετε ελάχιστες σχολές στο μηχανογραφικό σας. Όπως επίσης και αν συγκεντρώσατε λίγα μόρια, μην βλέπετε τη διαδικασία του μηχανογραφικού ως καταναγκαστικό έργο! Βεβαιωθείτε πως είτε στα υψηλά είτε στα χαμηλά βαθμολογικά επίπεδα, έχετε δημιουργήσει ένα μηχανογραφικό που καλύπτει πολλά σενάρια αυξομειώσεων των βάσεων και το οποίο, ανάλογα με τη διακύμανση των βάσεων, μπορεί να επιφυλάσσει για εσάς και μια ευχάριστη έκπληξη.

Μην αλλάζετε τις επιλογές σας επειδή είχατε καλύτερη επίδοση από ότι περιμένατε

Ένα από τα κλασικά λάθη των μαθητών που πέτυχαν υψηλές βαθμολογίες στις Πανελλήνιες είναι πως αποφεύγουν να δηλώσουν τμήματα που χρειάζονται πολύ λιγότερα μόρια από όσα έχουν συγκεντρώσει ή το γεγονός ότι δηλώνουν τμήματα στο ύψος της βαθμολογίας τους, χωρίς πραγματικά να το θέλουν, μόνο και μόνο για να μην «χαραμίσουν» τα μόρια τους.

Μην παρασύρεστε από τις προβλέψεις των βάσεων

Η τακτική πολλών υποψηφίων να στηρίζονται σε δημοσιεύματα, τα όποια προβλέπουν βάσεις και τα οποία στην πλειονότητα τους και στο μεγαλύτερο όγκο των τμημάτων πέφτουν έξω, έχει αποδειχθεί καταστροφική.

Μην αγνοήσετε τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα σας λόγω επαγγελματικής αποκατάστασης

Η αγορά εργασίας μεταβάλλεται με ταχύτατους ρυθμούς τα τελευταία χρόνια, οπότε είναι λάθος να απορρίπτουμε επιλογές, που δεν γνωρίζουμε ή με τις οποίες δεν είμαστε ακόμα εξοικειωμένοι, μόνο και μόνο επειδή δεν έχουμε ακούσει ότι έχουν μεγάλα ποσοστά επαγγελματικής αποκατάστασης . Απαραίτητη αφετηρία είναι τα «θέλω» του ενδιαφερόμενου και όχι τα «θέλω» του κοινωνικού περίγυρου. Ο μαθητής θα πρέπει να γνωρίζει ποιες είναι οι κλίσεις του, τα ενδιαφέροντά του και πώς μπορεί να τα αξιοποιήσει δημιουργικά, μέσω ενός επιστημονικού κλάδου. Σαφώς και ο ιδανικός συνδυασμός είναι μια επιλογή που συνδυάζει την προσωπικότητα του με ένα τμήμα που έχει καλύτερες προοπτικές- αυτό είναι και το μεγάλο ζητούμενο σε κάθε μηχανογραφικό.

Μην αγνοείτε τμήματα

Διερευνούμε με ιδιαίτερη προσοχή το πρόγραμμα σπουδών κάθε τμήματος, τα επαγγελματικά δικαιώματα, τα συνδεόμενα επαγγέλματα κ.λπ. Πριν δηλώσετε οτιδήποτε στο μηχανογραφικό σας, κάντε μια προσεκτική μελέτη των τμημάτων στα οποία έχετε πρόσβαση στο πεδίο/τομέα σας. Εξετάστε προσεκτικά όλα τα τμήματα, τα οποία εκ των πραγμάτων μπορείτε να δηλώσετε (και δεν σας περιορίζει η ελάχιστη βάση εισαγωγής). Πολλοί μαθητές έχουν χάσει «καλές ευκαιρίες», αγνοώντας πως σε μια επιλογή που προσπέρασαν, θα μπορούσαν να βρουν τον κλάδο που τους ενδιαφέρει. Για παράδειγμα, επαγγελματικά δικαιώματα φιλολόγου μπορώ να αποκτήσω και από ένα τμήμα φιλολογίας, αλλά και από ένα τμήμα φιλοσοφίας. Από το τμήμα των Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών μπορώ να ασχοληθώ με τη Ναυπηγική και τη Ναυτιλία, αλλά, παράλληλα, συνεχίζω να έχω επακριβώς τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα όπως και κάθε άλλος απόφοιτος μηχανολόγος πολυτεχνικού τμήματος. Το τμήμα Οικονομίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, είναι το μόνο οικονομικό τμήμα, το οποίο πέρα από επαγγελματικά δικαιώματα οικονομολόγου, μου δίνει και Παιδαγωγική & Διδακτική Επάρκεια, έχοντας ένα σημαντικό πλεονέκτημα για διορισμό στη δημόσια εκπαίδευση. Αυτές είναι μερικές μόνο από τις εκατοντάδες πληροφορίες που μπορούν να σας οδηγήσουν σε έξυπνες αποφάσεις.

Μην παρασύρεστε από τα (υψηλά ή χαμηλά) μόρια ενός τμήματος

Η θέση που έχει κάθε σχολή δεν αντικατοπτρίζει πάντα και τις προοπτικές των αποφοίτων της. Υπάρχουν τμήματα που είναι χαμηλά βαθμολογικά και πρακτικά μας δίνουν ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με ομοειδή τμήματα που βρίσκονται σε υψηλότερες βαθμολογίες ή και προσφέρουν πολύ αξιόλογες προοπτικές. Προγράμματα σπουδών όπως π.χ. το τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το οποίο συνδέεται με περιζήτητες ειδικότητες του μέλλοντος. Το να θέλετε να γίνεται 3D Specialist ή Game Developer και να χάσετε την ευκαιρία γιατί δεν ανακαλύψατε ότι μπορεί να σας οδηγήσει εκεί ένα τμήμα με άγνωστη -σε εσάς- ονομασία, είναι κρίμα. Το τμήμα Εργοθεραπείας του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας που οδηγεί, επίσης, σε ένα πολύ σημαντικό κλάδο της πρόνοιας. Τμήματα όπως το Μηχανικών Επιστήμης Υλικών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Περιφερειακής & Οικονομικής Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών πόρων του Δ.Π.Θ. είναι, ορισμένες μόνο, απο τις περιπτώσεις τμημάτων που συνδέονται με δυναμικά πεδία και ωστόσο διαμορφώνουν χαμηλές βάσεις απλά και μόνο γιατί είναι περιφερειακά.

«Το μηχανογραφικό είναι το πρώτο βήμα για τη σταδιοδρομίας μας. Ας είναι το καλύτερο δυνατό», υπογραμμίζουν οι ειδικοί.

Μηχανογραφικό… η ώρα των αποφάσεων

Έτσι, λοιπόν, γίνεται κατανοητό ότι η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου πρέπει να γίνεται με προσοχή, εστιάζοντας στις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα του κάθε μαθητή, τα οποία σε συνδυασμό με τις τελικές επιδόσεις στις Πανελλαδικές εξετάσεις θα καθορίσουν τις τελικές τους αποφάσεις. Πρωταρχικός στόχος για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού είναι ο μαθητής να εισαχθεί σε μία σχολή, η οποία του αρέσει και θα τον οδηγήσει στον επαγγελματικό κλάδο που επιθυμεί.

«Οι μαθητές πρέπει να αναζητήσουν πληροφορίες για τα Πανεπιστημιακά τμήματα και να επιλέξουν με μεθοδικότητα και ψυχραιμία», σύμφωνα με τους Θεόδωρο Καλαϊτζίδη, Μαθηματικό και πρόεδρο του Ομίλου «ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ» και Θανάση Λέλε, Επιστημονικό Υπεύθυνο της «Career Gate».

Σημαντικό θεωρείται η εξέταση των εξής παραμέτρων: η επιλογή φοίτησης σε πόλη διαφορετική από τον τόπο κατοικίας και η δυνατότητα μετεγγραφής, η οποία αποτελεί για αρκετούς μαθητές μία σημαντική πληροφορία. Ο ρόλος της οικογένειας πρέπει να είναι υποστηρικτικός, ενώ δεν πρέπει να επηρεάζονται από επιλογές άλλων. Σημαντικό να αναφέρουμε πως οι βάσεις εισαγωγής δεν φανερώνουν την ποιότητα σπουδών ενός τμήματος και την απορρόφηση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας. Ακόμα και αν τα αποτελέσματα, όμως, δεν είναι ιδανικά πρέπει να μελετηθούν άλλες εναλλακτικές. Σωστό θεωρείται να συμπληρωθεί το Παράλληλο Μηχανογραφικό και το μηχανογραφικό για εισαγωγή σε Πανεπιστημιακά τμήματα της Κύπρου, αν είναι δυνατή η φοίτηση των μαθητών στη χώρα αυτή. Με τη συμπλήρωση του Παράλληλου Μηχανογραφικού δίνεται η δυνατότητα σε μαθητές που δεν κατάφεραν να εισαχθούν ή δεν επιθυμούν να φοιτήσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση να διεκδικήσουν μία θέση σε ένα δημόσιο Ι.Ε.Κ. Μέσω της φοίτηση σε Ι.Ε.Κ. θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σε τεχνικά επαγγέλματα που θα ενισχύσουν την επαγγελματική σταδιοδρομία των νέων. Τέλος, σε αυτή τη σημαντική διαδικασία, οι μαθητές θα έχουν συνοδοιπόρους την οικογένεια και τους εκπαιδευτικούς. Θεωρείτε χρήσιμο να απευθυνθούν σε συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού, οι οποίοι θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν καλύτερα τις επιλογές, να απαντήσουν σε σημαντικά ερωτήματα και να συζητήσουν μαζί τους, προσφέροντας συμβουλές και καθοδήγηση στις επιλογές τους.



Πηγή: skai.gr

