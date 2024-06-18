Λογαριασμός
Βραβείο στις Κάνες για το συγκλονιστικό σποτάκι του υπουργείου Παιδείας κατά του bulling - Δείτε το βίντεο

Η ταινία μικρού μήκους προκάλεσε αίσθηση με τον ρεαλισμό που παρουσιάζει το πρόβλημα στα ελληνικά σχολεία

"Stop Bullying": Χάλκινο Λέοντα στο σποτάκι του υπουργείου Παιδείας κατά του bulling

To σποτ του υπουργείου Παιδείας με τίτλο «Stop Bullying»  βραβεύτηκε με το Χάλκινο Λέοντα (Bronze Lion)  στο Διεθνές Φεστιβάλ Δημιουργικότητας των Καννών, όπως ανακοίνωσε στο Χ ο Κυριάκος Πιερρακάκης. 

Η ταινία βραβεύτηκε στην ενότητα Health & Wellness Lions και συγκεκριμένα, στην κατηγορία Health Awareness & Advocacy για εκστρατείες που αποσκοπούν στην ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου πάνω σε θέματα Υγείας και Ευεξίας.

Το σποτ του υπουργείου Παιδείας δημιούργησε η @OgilvyGreece  με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ωνάση, στο πλαίσιο της εκστρατείας για την καταπολέμηση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού. 

Η ταινία μικρού μήκους προκάλεσε αίσθηση με τον ρεαλισμό που παρουσιάζει το πρόβλημα του Bullying στα ελληνικά σχολεία. 

«Βλέποντας το βίντεο εκλαψα», «Γροθιά η διαφήμιση... Πονάει ...», «Μάτωσε η ψυχή μου», «Συγκλονιστικό» είναι κάποια από τα σχόλεια των χρηστών στο Youtube. 

