Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στον Εβρο, στο Μοναστηράκι Αλεξανδρούπολης

Στο σημείο, εκτός από τις επίγειες δυνάμεις, έσπευσαν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο  

UPDATE: 13:24
fvtia

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή Μοναστηράκι του Δήμου Αλεξανδρούπολης στον Έβρο.

Η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση ενώ υπήρχε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. 

Στο σημείο, εκτός από τις επίγειες δυνάμεις, επιχειρούν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Έβρος Αλεξανδρούπολη
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark