Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή Μοναστηράκι του Δήμου Αλεξανδρούπολης στον Έβρο.
Η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση ενώ υπήρχε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής.
Στο σημείο, εκτός από τις επίγειες δυνάμεις, επιχειρούν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά στο Μοναστηράκι του δήμου Αλεξανδρούπολης Έβρου.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 18, 2024
