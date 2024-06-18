Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή Μοναστηράκι του Δήμου Αλεξανδρούπολης στον Έβρο.

Η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση ενώ υπήρχε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής.

Στο σημείο, εκτός από τις επίγειες δυνάμεις, επιχειρούν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά στο Μοναστηράκι του δήμου Αλεξανδρούπολης Έβρου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 18, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.