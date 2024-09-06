Τη δημιουργία Μουσείου Οίνου και Τσίπουρου ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, κατά την εναρκτήρια ημέρα της φετινής Γιορτής Κρασιού στον Αμπελώνα.

Μετά από έναν σύντομο απολογισμό των έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τυρνάβου για την αποκατάσταση των ζημιών της θεομηνίας Daniel, ο κ. Κουρέτας ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός μουσείου, μέσω του οποίου θα προβάλλονται τα ταυτοτικά προϊόντα της περιοχής, το αμπέλι, το σταφύλι, το κρασί και το τσίπουρο.

«Στο πλαίσιο των δράσεων Πολιτισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας, θέλουμε να δημιουργήσουμε στην περιοχή ένα Μουσείο Οίνου και Τσίπουρου, το οποίο θα αποτελέσει ένα εμβληματικό σημείο για την πορεία αυτών των ταυτοτικών προϊόντων και την ανάδειξη της τοπικότητας. Ένα μουσείο που θα είναι επισκέψιμο σε μαθητές, φοιτητές και πολίτες. Πιστεύω ότι θα είμαστε σε θέση να το κάνουμε σε βάθος διετίας. Θεωρώ χρέος μας ως περιφερειακή διοίκηση να αναδείξουμε τα στοιχεία της ιδιατερότητας κάθε περιοχής, όπως θα κάνουμε και στα Φάρσαλα με την εκεί δημιουργία ενός μουσείου για τον χαλβά», ανέφερε στην δήλωσή του ο κ. Κουρέτας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

