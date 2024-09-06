Με έναν απρόσμενο και σίγουρα ανεπιθύμητο… συνεπιβάτη βρέθηκε να κυκλοφορεί οδηγός μοτοσικλέτας στην Ηγουμενίτσα.

Εν κινήσει διαπίστωσε ότι στη μηχανή υπήρχε ένα μεγάλο φίδι το οποίο είχε τυλιχθεί στο τιμόνι.

Με ψυχραιμία κατάφερε να σταματήσει τη μοτοσικλέτα πιστεύοντας ότι έτσι το φίδι θα απομακρυνθεί. Εκείνο όμως τρύπωσε στη μηχανή με αποτέλεσμα να κληθεί η Πυροσβεστική.

Οι πυροσβέστες βρέθηκαν σε μία ασυνήθιστη αποστολή… Σε λίγα λεπτά κατάφεραν να εντοπίσουν και να απομακρύνουν το φίδι.

Ο μοτοσικλετιστής, εμφανώς ανακουφισμένος από την άμεση επέμβαση των πυροσβεστών τους ευχαρίστησε και ασφαλής επέστρεψε στο σπίτι του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.