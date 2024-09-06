Εικοσιτετράωρη απεργία ανακοίνωσε ο ΣΑΤΑ. Τα ταξί θα τραβήξουν «χειρόφρενο» τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου, από τις 5 τα ξημερώματα έως την ίδια ώρα την Τρίτη 10/9.

Οι οδηγοί έχουν γενική συνέλευση στις 11 το πρωί στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, προκειμένου να συζητήσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος τους.

Η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ για την 24ωρη απεργία της Δευτέρας 9/9

«Συνάδελφε,

Το ταξί σου, το ταξί μας, κινδυνεύει.

Μια σειρά από κυβερνητικές αποφάσεις και σημαντικές νομοθετικές παραλείψεις, δείχνουν ξεκάθαρα τις κατευθυντήριες γραμμές.

Ο νέος φορολογικός νόμος μας οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην ασύμφορη εργασία και στην οικονομική καταστροφή.

Το ασφαλιστικό σφίγγει τη θηλιά ακόμα περισσότερο γύρω από το λαιμό μας.

Ο αθέμιτος ανταγωνισμός από ιδιωτικά αυτοκίνητα, πολυεθνικές εφαρμογές και την ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ μας κλέβει κάθε μέρα το πιο ποιοτικό μεταφορικό μας έργο με την ανοχή της Πολιτείας.

Και αντί το Υπουργείο να δώσει λύσεις, η κυρία Κεφαλογιάννη εκδίδει διευκρινιστικές εγκυκλίους μέσω του Υπ. Τουρισμού που παρερμηνεύουν το νόμο και εμποδίζουν τις ελεγκτικές αρχές να βεβαιώσουν παραβάσεις και να επιβάλλουν ποινές.

Η εμμονή της κυβέρνησης για μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση από το 2026 είναι το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου για το επάγγελμά μας.

Φτάνει πια.

Ο καθένας από εμάς πρέπει να βγει μπροστά και να να παλέψει κοντά στο Συνδικάτο μας, να διαμαρτυρηθεί, να αντισταθεί σε όλα αυτά που γίνονται για εμάς χωρίς εμάς!

Μην τους επιτρέψουμε να παίζουν με την ζωή μας.

Λέμε όχι σε κομματικά, επιχειρηματικά, οικονομικά συμφέροντα. Για εμάς υπάρχει μόνο το ταξί!!!».

