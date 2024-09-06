Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας εκβίαζαν καταστηματάρχες σε Μύκονο και Αττική, μετά τη σύλληψη 4 ατόμων και μάλιστα τη στιγμή της... είσπραξης.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2023 οι 4 συλληφθέντες (3 Έλληνες και 1 αλλοδαπός) εκβίαζαν τους ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Ως πρόσχημα για να τους καταβάλλουν τα χρηματικά ποσά προέβαλαν την παροχή «προστασίας» στις επιχειρήσεις τους, με 2 από τα μέλη της οργάνωσης να έχουν αναλάβει αρχηγικά καθήκοντα (αρχηγός και υπαρχηγός), ενώ τα άλλα 2 μέλη, τον ρόλο «εισπράκτορα».

Στις 04/09/2024 εντοπίστηκαν τα δύο μέλη της σπείρας, μετά από είσπραξη «προστασίας» από ιδιοκτήτη καταστήματος, ενώ στη συνέχεια ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν παρά τη σθεναρή τους αντίσταση.

Ακολούθησε η σύλληψη των αρχηγικών μελών πρωινές ώρες της 05/09/2024 σε περιοχή της Αττικής.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν (σωματικές και σε οικίες), συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2- πιστόλια, -3- γεμιστήρες και -3- θήκες πιστολιού,

103- φυσίγγια,

αλεξίσφαιρο γιλέκο,

ζώνη με θήκη πιστολιού,

3 αναδιπλούμενα μαχαίρια,

8 κινητά τηλέφωνα,

ιδιόχειρες σημειώσεις,το χρηματικό ποσό των -31.240- ευρώ και 105 δολαρίων και I.X.E. αυτοκίνητο και -2- μοτοσικλέτες, ως μέσα διάπραξης έκνομων ενεργειών.

Από τη μέχρι τώρα έρευνα έχουν εξιχνιασθεί 4 περιπτώσεις εκβίασης ιδιοκτητών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε Μύκονο, Γλυφάδα και Άλιμο.

Τα ποσά που απαιτούσαν

Από τους καταστηματάρχες στη Μύκονο τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν απαιτήσει για την καλοκαιρινή περίοδο συνολικά 8.500 ευρώ και είχαν λάβει 5.900 ευρώ.

Από τους καταστηματάρχες στην Αττική λάμβαναν εκβιαστικά από τον Νοέμβριο του 2023 το ποσό των 200 ευρώ μηνιαίως.

Οι συλληφθέντες, τρεις από τους οποίους έχουν απασχολήσει για ίδια και άλλα αδικήματα, οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως το εύρος της εγκληματικής τους δραστηριότητας συνεχίζεται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.