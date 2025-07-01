Τη Δευτέρα 14 Ιουλίου ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι και το Σάββατο 30 Αυγούστου, προσφέροντας στους καταναλωτές ευκαιρίες για αγορές σε χαμηλότερες τιμές.

Την Κυριακή 20 Ιουλίου, τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά, προτείνει ωράριο 11:00 - 18:00, ή και μέχρι τις 20:00, εφόσον το επιθυμούν οι έμποροι.

Προσοχή στα ταμπελάκια

Σύμφωνα με το άρθρο 9ι ν. 2251/1994, σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής αναγράφεται ρητά η προγενέστερη τιμή (αναφέρεται συχνά και ως τιμή αναφοράς), βάσει της οποίας εφαρμόζεται η έκπτωση.

Η προγενέστερη τιμή είναι η χαμηλότερη που εφάρμοσε ο έμπορος στο κάθε προϊόν του κατά την περίοδο των 30 ημερών πριν από την εφαρμογή της πρώτης έκπτωσης στις 14 Ιουλίου.

Ειδικά για τις τακτικές εκπτώσεις, σύμφωνα και με τον νέο Κώδικα Δεοντολογίας (ΥΑ 66877/30-8-2024) η μείωση τιμής μπορεί να έχει την εξής μορφή: ποσοστό (%), πχ. «20% έκπτωση», συγκεκριμένο ποσό, πχ. «10 ευρώ έκπτωση» και αναγραφή νέας χαμηλότερης μαζί με την αναγραφή της προγενέστερης που εφαρμόστηκε, πχ. «τώρα 50 ευρώ, πριν 100 ευρώ».

Η προγενέστερη τιμή μπορεί να εμφανίζεται και διαγραμμένη, πχ. «50 ευρώ 100 ευρώ».

Οι καταστηματάρχες πρέπει να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των διατάξεων περί εκπτώσεων και μειωμένων τιμών, καθώς οι κυρώσεις είναι βαριές.

